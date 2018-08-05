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Стали известны составы «Крыльев Советов» и «Оренбурга» на матч РПЛ
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Стали известны составы «Крыльев Советов» и «Оренбурга» на матч РПЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Самарские «Крылья Советов» и «Оренбург» определились со стартовыми составами на матч второго тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Стартовый состав «Крыльев Советов»: Евгений Конюхов, Георгий Зотов, Владимир Полуяхтов, Жозе Надсон, Тарас Бурлак, Никита Чичерин, Олег Ланин, Срджан Мияйлович, Денис Ткачук, Алан Чочиев, Сергей Корниленко;
Стартовый состав «Оренбурга»: Евгений Фролов, Сергей Терехов, Адесойе Ойеволе, Силвие Бегич, Дмитрий Андреев, Алексей Сутормин, Денис Попович, Вадим Афонин, Григорий Чиркин, Сергей Бреев, Андрей Козлов.
Встреча между «Крыльями Советов» и «Оренбургом» пройдет в Самаре 5 августа. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 16.30 мск.
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