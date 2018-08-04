Экс-супруга обвинила звезду сериала «Кадетство» Кирилла Емельянова в неуплате алиментов

Бывшая супруга 27-летнего Кирилла Емельянова утверждает: актер не платит алименты их сыновьям.

Экс-супруги Кирилл Емельянов и актриса Екатерина Директоренко устроили публичные разборки. Мать двоих сыновей звезды сериала «Кадетство» обвиняет его в неуплате алиментов. У бывшей пары подрастают двое сыновей: 7-летний Степан и 5-летний Василий. Женщина в своем Instagram заявила, что отец актер редко участвует в жизни мальчиков, почти не звонит и не платит алименты. А все фотографии, которыми Емельянов делится в соцсетях — всего лишь скопированы из ее профиля.

Все знают, что он не оставил нам с детьми никакого жилья, оставшись в трешке, вовремя переведенной по документам на ближайших родственников. Очень предусмотрительно и исполнено любви к детям. Я не отношусь к мамам запрещающим отцам общаться с детьми, а наоборот очень огорчена тем, что папе не до них. Встреч с детьми за год было столько, видимо сколько постов в его аккаунте. А теперь его уволили из театра и он искренне уверен, что все заботы связанные с детьми только мое дело,

— поделилась эмоциональным постом экс-супруга Кирилла.

(прим. Letidor.ru : В цитатах орфография и пунктуация авторов сохранена)

Сам же актер отрицает все обвинения Екатерины и заявляет, что он тратит на сыновей много денег, обеспечивая их техникой, оплачивая обучение, покупая одежду.

Я не собираюсь идти на поводу у человека, который лишает меня периодически общения с детьми! Мне надоела эта бесконечная накрутка детей — что папа плохой!

Также актер публично признался в любви к своим сыновьям и заявил, что он далеко не идеальный отец.

Я знаю, что эти строки увидят Мои мальчишки.. поэтому как и всегда я им тихо прошепчу на ушко: «Вы самые главные люди в моей жизни! Я Вас очень сильно люблю! Ваш папа». Знаю, что Они всегда мне ответят тем же! Я не идеальный отец! За моей спиной много промахов и разочарований близких моему сердцу людей. Я просто такой, какой я есть.

Экс-супруги были в браке шесть лет и развелись два года назад. Тогда отмечалось, что пара рассталась друзьями.

Фото: Instagram