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Экс-супруга обвинила звезду сериала «Кадетство» Кирилла Емельянова в неуплате алиментов
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Экс-супруга обвинила звезду сериала «Кадетство» Кирилла Емельянова в неуплате алиментов 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Бывшая супруга 27-летнего Кирилла Емельянова утверждает: актер не платит алименты их сыновьям.
Экс-супруги Кирилл Емельянов и актриса Екатерина Директоренко устроили публичные разборки. Мать двоих сыновей звезды сериала «Кадетство» обвиняет его в неуплате алиментов. У бывшей пары подрастают двое сыновей: 7-летний Степан и 5-летний Василий. Женщина в своем Instagram заявила, что отец актер редко участвует в жизни мальчиков, почти не звонит и не платит алименты. А все фотографии, которыми Емельянов делится в соцсетях — всего лишь скопированы из ее профиля.
Все знают, что он не оставил нам с детьми никакого жилья, оставшись в трешке, вовремя переведенной по документам на ближайших родственников. Очень предусмотрительно и исполнено любви к детям. Я не отношусь к мамам запрещающим отцам общаться с детьми, а наоборот очень огорчена тем, что папе не до них. Встреч с детьми за год было столько, видимо сколько постов в его аккаунте. А теперь его уволили из театра и он искренне уверен, что все заботы связанные с детьми только мое дело,
— поделилась эмоциональным постом экс-супруга Кирилла.
(прим. Letidor.ru: В цитатах орфография и пунктуация авторов сохранена)
Сам же актер отрицает все обвинения Екатерины и заявляет, что он тратит на сыновей много денег, обеспечивая их техникой, оплачивая обучение, покупая одежду.
Я не собираюсь идти на поводу у человека, который лишает меня периодически общения с детьми! Мне надоела эта бесконечная накрутка детей — что папа плохой!
Также актер публично признался в любви к своим сыновьям и заявил, что он далеко не идеальный отец.
Я знаю, что эти строки увидят Мои мальчишки.. поэтому как и всегда я им тихо прошепчу на ушко: «Вы самые главные люди в моей жизни! Я Вас очень сильно люблю! Ваш папа». Знаю, что Они всегда мне ответят тем же! Я не идеальный отец! За моей спиной много промахов и разочарований близких моему сердцу людей. Я просто такой, какой я есть.
Экс-супруги были в браке шесть лет и развелись два года назад. Тогда отмечалось, что пара рассталась друзьями.
Фото: Instagram
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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