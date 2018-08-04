Звезда «Кадетства» Кирилл Емельянов: «Жена лишает меня общения с детьми»

27-летний актер и его бывшая возлюбленная — актриса Екатерина Директоренко — развелись год назад, однако до сих пор не утихли споры вокруг их сыновей.

Кирилл Емельянов прославился благодаря роли суворовца Сырникова в сериале «Кадетство», а также участию в киножурнале «Ералаш». В 2010 году актер женился на своей коллеге из театра «Школа современной пьесы» Екатерине Директоренко. Годом позднее у пары родился сын Степан, а еще через два — сын Василий. Поклонники восхищались этой красивой семьей и были немало удивлены, узнав, что актерская чета развелась. На днях стало известно, что бывшие возлюбленные не могут разрешить финансовые споры. Об этом Кирилл сообщил в своем Instagram: «Уважаемые Друзья и Подписчики! Многие знают, что я развелся год назад и старался не выносить „сор из избы“… но сегодня моя бывшая жена решила сделать первый шаг на „тропу войны“, обвинив меня в невыполнении финансовых обязательств в своем инста блоге! Так вот! Начнем с того, что ей была полностью „выставлена“ вся квартира, в то время как я был на гастролях в Ульяновске (сентябрь 2017г). Вернулся я в абсолютно голые стены… вместо люстр торчали провода, а в ванной комнате была демонтирована раковина!». Актер отметил, что его родственники были в новой квартире, где проживает Директоренко, и не увидели там и половины пропавших вещей.

Финансовые вопросы коснулись и сыновей актера. Кирилла удивляет то, что его бывшая жена отрицает факты выплаты алиментов на детей: «P. s. детям постоянно все покупается! Все для обучения + оплата обучения! Одежда! Гаджеты (которые исчезают таинственным образом!) Электросамокаты и велосипеды! Игрушки — тоннами! Я стараюсь организовывать им хороший и дорогой досуг!». Более того, актер возмущен тем, что Екатерина не дает ему общаться с сыновьями: «Я не собираюсь идти на поводу у человека, который лишает меня периодически общения с детьми. Мне надоела эта бесконечная накрутка детей — что папа плохой!».

Екатерина Директоренко также выступила в Instagram с ответным заявлением. Актриса опровергла все обвинения в свой адрес, упомянув пагубную зависимость бывшего супруга: «Все знают, что он не оставил нам с детьми никакого жилья, оставшись в трешке, вовремя переведённой по документам на ближайших родственников (очень предусмотрительно и исполнено любви к детям))))) Он очень удивился, когда я при переезде из этого дворца за МКАДом забрала всю мебель, подаренную моими родителями на новоселье (его вещи — клянусь не брала😂😅если что-то только он потерял сам (а он человек пьющий и беспечный). Хотя, наверное, я должна была оставить ее ему в подарок, как существу слабому и нежному 😇 На самом деле весь он излучает любовь и заботу) Я не отношусь к мамам, запрещающим отцам общаться с детьми, а наоборот очень огорчена тем, что папе не до них. Встреч с детьми за год было столько, видимо, сколько постов в его аккаунте. А теперь его уволили из театра, и он искренне уверен, что все заботы, связанные с детьми, только мое дело… Да я ведь уже давно к этому привыкла».

Фото и видео: YouTube/ Киножурнал «Ералаш». Официальный канал, instagram, Steph / Lionel / Pascal/ Globallookpress