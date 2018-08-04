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Как подготовить ребёнка к переезду?
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Как подготовить ребёнка к переезду? 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Редко кому из нас с вами удаётся всю жизнь прожить на одном месте. Многие семьи рано или поздно сталкиваются с вопросами переезда, смены привычного места обитания. Вот и нас такая участь не миновала — пришлось продавать дом и переезжать в квартиру. И хорошо, что в этой круговерти документов, сделок и встреч с риелторами нам удалось заметить, что двоим нашим детям в этот момент очень нелегко. Старший сын стал молчаливым и отстранённым, младший — растерянным и пугливым. То были верные признаки стресса и тревоги, связанных с переездом и сменой привычной жизни.
Как проявляется детская тревога о переезде?
Дети — большие консерваторы. А такие дети, как наш старший сын, например, консерваторы в кубе. Он с любовью хранит свои рисунки пятилетней давности, поломанные игрушки и старый пластилин. А мы ему вдруг выкатили новость, что через пару месяцев переедем в город, в новый район, в новые стены и в какую-то другую жизнь. И вот наш девятилетний человек загрустил, стал молчалив и как-то по-особенному задумчив. Важно заметить эти изменения в поведении ребёнка. Кто-то может стать вот таким особенно тихим и задумчивым, кто-то может, наоборот, начать показывать свою злость, стать колким и непонятливым. У младших школьников может ухудшиться учёба и поведение в школе, может измениться аппетит и даже начаться бессонница или ночные кошмары. А подростки могут значительно отдаляться от своих родителей и уходить в глухую душевную оборону. Всё это может быть следствием стресса из-за переезда и смены привычной обстановки. Всё дело в том, что, в отличие от взрослых, дети являются пассивными участниками принятия такого глобального решения. Это именно родители решают переехать, поменять ребёнку школу, район, а может быть, даже страну и жизнь. Дети не могут повлиять на эту ситуацию, и от того их внутреннее состояние становится особенно угнетённым. Ещё бы, кто-то большой и сильный решает за тебя твою жизнь, а ты и сделать ничего не можешь. И если родитель в этой ситуации проигнорирует чувства ребёнка, отмахнётся от его переживаний, то у маленького человека навсегда внутри останется вот это состояние безысходности и одиночества рядом с близкими людьми, ощущение, что никто не поможет. И вот эти все изменения в поведении, возможно, даже агрессия и злость ребёнка, говорят не о том, что он обнаглел и ничего не понимает, а сигнализируют нам, что ему сейчас очень нужна наша помощь и опора.
Что мы можем сделать для ребёнка?
Часто мы, взрослые, говорим: «Какие там у ребёнка могут быть проблемы? Вот у нас!..». Мы же тут копим деньги, рассчитываем бюджет, изучаем документы, принимаем решения, а ребёнок всего-навсего ходит в школу, делает уроки и на велосипеде гоняет. А на самом деле у маленького человека здесь, в этом месте, где он прожил 3-5-10 лет своей жизни, уже есть свои первые друзья, любимые учителя, знакомые улицы, запахи, секретик, закопанный за домом, здесь прошли его первые разочарования и радости. И вот это всё предлагается забыть и рвануть в новую жизнь?! Наш старший сын очень был привязан к настенным рисункам в своей комнате. Когда ему было 4, я нарисовала на стенах в детской персонажей игры Angry Birds, и вот теперь он очень переживал, что больше не увидит любимые рисунки. Разговаривайте. Как помочь? Разговаривайте с ребёнком, говорите: «Я вижу, как тебе нелегко». Делитесь своим опытом переезда, только не в ключе: «А вот я не переживала и всегда с радостью переезжала!», а наоборот, рассказывайте о том, как вам тоже было нелегко оставлять прежнее место и отправляться в новую жизнь. Если ребёнку предстоит переход в новую школу, то стоит заверить его в том, что вы всегда будете рядом и обещаете помогать ему, если будет трудно. Вместе подумайте, какие вещи вам особенно важно забрать в новый дом. Это могут быть даже сломанные игрушки или старый детский диван, который вы хотели выкинуть. Но для ребёнка это может быть важная ниточка, которая будет связывать его с прежней жизнью. В этот период важно не убрать детские переживания, не сделать ребенка счастливым, а наоборот, позволить ему открыто погоревать о том, что он теряет. А ваша задача, как родителя, разделить эти переживания, выдержать детские слёзы и просто быть рядом. Вместе изучите место, в которое собираетесь переезжать. Мы с мужем брали ребёнка на просмотр квартиры, ходили вместе с ним по комнатам и прикидывали, куда бы поставить его кровать, прогуливались по территории, заходили в парк рядом и катались там на велосипеде. Это всё происходило очень буднично, мы будто все вместе изучали и прикидывали, как сделать новое место удобным для нас всех. Если возможности посетить заранее новое место нет, то показывайте ребёнку фотографии новой квартиры или района, найдите своё новое место жительства на карте и вместе поизучайте дорогу до новой школы и ближайшего кафе. Тут важно не быть директивным, не говорить ребёнку свысока: «Вот тут ты будешь спать, тут есть, а там гулять», а, скорее, стать немного исследователем. Разрешать маленькому человеку предлагать варианты, стратегии. Наш сын, к примеру, очень удачно предложил расставить мебель в гостиной, мы с мужем замотались, а он нарисовал рисунок с расставленной мебелью и вечером показал нам — получилось очень здорово. Постарайтесь сохранить прежние дружеские связи ребёнка. Детская дружба — очень эмоциональная штука. Особенно если друзей немного, но они довольно близкие. Оставлять такие дружеские связи тяжело. Расставание с друзьями может стать серьёзной травмой для ребёнка и даже причиной депрессии. И задача родителя — помочь сохранить детскую дружбу. Возьмите телефоны друзей ребёнка и их родителей. Впопыхах ваш сын или дочка могут забыть это сделать и потом будут сильно горевать. Договоритесь о том, как в первые дни после переезда вы вместе сходите куда-нибудь или приедете к ним в гости, или они приедут к вам. Если такой вариант невозможен, то используйте по полной возможности «Скайпа», поддерживайте вашего ребёнка в желании звонить своим друзьям и делиться радостями и трудностями на новом месте. Помогайте налаживать новые связи. Если ребёнку предстоит сменить школу, детский садик или, может быть, няню, то важно заранее познакомить его с новыми важными людьми в его жизни. Раздобудьте телефон будущей классной руководительницы или воспитателя, заранее озаботьтесь поиском няни. Пусть перед тем как переехать, ребёнок познакомится с этими людьми хотя бы по телефону, а лучше лично. Будет очень здорово, если вы сможете прогуляться по новой школе или по территории детского сада, поговорите с учительницей, познакомитесь с некоторыми новыми одноклассниками. Тогда мир, в который будет переезжать ваш ребёнок, будет ему уже чуть-чуть знаком, а значит, не так страшен.
Пусть память о прежнем месте останется светлой
Мы переехали месяц назад. Для нас всех это был стресс, приятные и не очень хлопоты, растерянность и радость одновременно. Я замечала, как мой сын прощается с новым домом, подолгу сидит в саду, качаясь на качелях, всхлипывает вечером в своей кровати, глядя на рисунки на стенах. Мне самой было трудно видеть его таким, это были очень зрелые и взрослые чувства, обуревающие ещё совсем маленького мальчика. Мы подолгу в обнимку рассуждали, как лучше упаковать игрушки и как уместить в две коробки огромное количество его рисунков. А ещё мы фотографировались в нашем саду, валяясь на траве, в доме и по дороге в магазин, стараясь запечатлеть побольше той жизни, что была у нас тут. А в день, когда мы уезжали, наш сын пошёл и сам нарвал букет сирени из нашего сада. Эти цветы он поставил в своей новой комнате, они и сейчас засохшие стоят там. Так он простился с прежним домом, и когда он решит убрать сухой букет, я пойму, что он отпустил свой дом навсегда.
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