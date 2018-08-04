В Москве прошел семейный пикник SelfMama Day

Лекции для родителей, представления для детей, игры, танцы, салон красоты, палаточный городок и другие развлечения были доступны для посетителей в течение всего мероприятия.

Ежегодный фестиваль для детей и родителей в этом году прошел в Таганском детском парке и собрал более 5000 посетителей. Каждый на этом пикнике смог найти себе занятие по душе и возрасту.

Родители смогли послушать выступления известных блогеров и психологов, для мам также была организована бьюти зона. Для малышей и детей постарше были организованы специальные игровые зоны и творческие площадки.

А начался пикник с благотворительного детского фан-забега, все участники которого получили медали и памятные призы.

Здесь также можно было потанцевать, почитать книги, построить крепость, научится готовить смузи и десерты, поиграть на детских площадках, научится новой технике рисования, съесть сладкую вату, покататься на машинках, научится лепить из глины и многое другое.

На Доброй поляне выступила блогер и мама Вика Дмитриева с лекцией про трудное поведение ребенка. Вика дала полезные советы, как вести себя с детьми разного возраста в тот момент, когда они переживают кризис и совершенно отказываются слушаться родителей. Организатором лекции выступил сайт для родителей letidor.ru

Этот пикник стал настоящим праздником для всех, кто его посетил, он подарил незабываемые эмоции и приятные воспоминания о прекрасном солнечном дне, проведенном в теплой семейной атмосфере.