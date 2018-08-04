Американский ребенок в Новосибирске застрял головой в сиденье унитаза

Новосибирские спасатели освободили четырехлетнего гражданина США, ставшего заложником унитаза.

Как рассказали в Муниципальной аварийно-спасательной службе Новосибирска (МАСС), инцидент произошел в минувшую пятницу в Заельцовском районе. В одном из многоквартирных домов на улице Красная проспект живет приехавшая в гости семья из США. Их ребенок надел на голову пластмассовое детское сиденье для унитаза, и снять его никто из взрослых уже не смог.

— Для своих четырех лет ребенок сильно любознательный и постоянно попадает в какие-либо истории и приключения, — отметили спасатели.

Сотрудникам МАСС пришлось перекусывать плоскогубцами пластик сиденья, после чего маленький американец обрел долгожданную свободу. По словам спасателей, ребенок не пострадал и даже не испугался.

Фото: vk.com/mass54