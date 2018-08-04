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Американский ребенок в Новосибирске застрял головой в сиденье унитаза
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Американский ребенок в Новосибирске застрял головой в сиденье унитаза 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
Новосибирские спасатели освободили четырехлетнего гражданина США, ставшего заложником унитаза.
Как рассказали в Муниципальной аварийно-спасательной службе Новосибирска (МАСС), инцидент произошел в минувшую пятницу в Заельцовском районе. В одном из многоквартирных домов на улице Красная проспект живет приехавшая в гости семья из США. Их ребенок надел на голову пластмассовое детское сиденье для унитаза, и снять его никто из взрослых уже не смог.
— Для своих четырех лет ребенок сильно любознательный и постоянно попадает в какие-либо истории и приключения, — отметили спасатели.
Сотрудникам МАСС пришлось перекусывать плоскогубцами пластик сиденья, после чего маленький американец обрел долгожданную свободу. По словам спасателей, ребенок не пострадал и даже не испугался.
Фото: vk.com/mass54
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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