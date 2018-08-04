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С какой целью грудничкам брили голову в СССР
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С какой целью грудничкам брили голову в СССР 

Умная 2 часа назад
Фото: Умная
Большинство советских мам в обязательном порядке стригли своих детей налысо, когда тем исполнялся один год. Зачем же они это делали?
Суеверия
В Советском Союзе стрижка под ноль была характерным признаком почти каждого одногодки. Дело в том, что, несмотря на строй, многие граждане СССР были очень суеверны. Считалось, что если состричь волосы годовалому малышу, то вскоре его шевелюра станет лучше прежней: волосы будут гуще и толще. Причем, чаще всего эта стрижка оказывалась самой первой в жизни ребенка.
Зачастую детей до года не стригли вообще. Бытовало поверье, что стрижка лишает младенца удачи в будущем или влечет за собой утрату эмоциональной связи между ним и матерью.
К тому же традиция стрижки была подкреплена и в военные, и в послевоенные годы, когда детей стригли налысо просто из соображений гигиены. В связи с тяжелыми бытовыми условиями, в которых в то время существовало большинство граждан нашей страны, нередки были такие заболевания, как педикулез и лишай. А позже бритье просто вошло в моду.
Языческая традиция
На самом же деле традиция стричь детей налысо уходит своими корнями еще в языческую Русь. Тогда стрижка волос у годовалых детей являлась настоящим ритуалом. Дело в том, что младенец мужского пола постоянно находился при матери, а после года переходил на воспитание к мужчине — отцу или дяде. Поэтому от своеобразного символа бунтарства — волос — малыша следовало избавить прежде всего.
К тому же волосы на Руси действительно считались неким связующим звеном между матерью и ребенком. Именно поэтому в определенном возрасте эту связь необходимо было оборвать. Это было так же естественно, как перерезать пуповину сразу после рождения.
Первый отстриженный локон люди хранили всю жизнь и постоянно носили его на груди в небольшом холщовом мешочке. Такой оберег, по мнению наших предков, защищал их от всевозможных бед и недугов.
Надо ли стричь детей на самом деле?
По утверждениям врачей, стричь ребенка до года не только можно, но и нужно. От обилия волос, голова потеет, что, конечно, не лучшим образом сказывается на коже малыша и состоянии волосяных луковиц.
Что касается стрижки в один год, то трихологи уверены в том, что ни особой пользы, ни страшного вреда такая процедура ребенку не принесет. Ведь состояние волос заложено на генетическом уровне, а изменить гены с помощью стрижки невозможно.
Однако в возрасте около года у большинства детей на самом деле происходит смена волос. И стрижка данный процесс способна ускорить.
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