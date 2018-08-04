Жена Семака: «Пусть недоброжелатели говорят, что мы ничего не знаем о предохранении»

Анна Семак, жена главного тренера "Зенита" Сергея Семака отметила, что ей повезло встретить такого заботливого мужчину, как ее супруг. Пара воспитывает семерых детей.

— Мне повезло встретить мужчину, который при любой удобной возможности хочет заботится не только обо мне, но и о моих друзьях, решая любые проблемы, делая все возможное, чтобы люди вокруг меня были довольны и счастливы.

Как-то Сергей предположил, что если бы мы не встретились, то у меня все равно было бы много детей, на что я ответила, что если бы не он, то больше двоих я бы родить не решилась, потому что это желание напрямую связано с мужчиной, с которым свяжешь судьбу, ведь наши дети несут в себе самые лучшие черты этого удивительного, доброго, по-детски открытого миру человека и пусть недоброжелатели говорят, что мы сумасшедшие или ничего не знаем о предохранении, но я верю в то, что в будущем, глядя в глаза своих детей, я буду видеть там тот же свет, который вижу в глазах моего мужа, верю, что они будут так же любить Родину, людей, саму жизнь, а пока стараюсь смотреть на мир его глазами и видеть то, что скрыто на первый взгляд, учусь никого не осуждать, учусь его мудрости и терпению, выдержке и простоте.

Спасибо тебе за то, что ты есть, у меня только одно пожелание в канун очередного семейного праздника — храни тебя Бог и живи до ста лет, а я постараюсь заботится о тебе так же, как ты заботишься обо всех нас, — написала Анна Семак в Инстаграме.

"Зенит" — «Арсенал»: Российская премьер-лига, 2-й тур, 4 августа 2018, онлайн-трансляция матча — начало в 16.30 (время московское)