Ещё
Жена Семака: «Пусть недоброжелатели говорят, что мы ничего не знаем о предохранении»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жена Семака: «Пусть недоброжелатели говорят, что мы ничего не знаем о предохранении» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Анна Семак, жена главного тренера "Зенита" Сергея Семака отметила, что ей повезло встретить такого заботливого мужчину, как ее супруг. Пара воспитывает семерых детей.
— Мне повезло встретить мужчину, который при любой удобной возможности хочет заботится не только обо мне, но и о моих друзьях, решая любые проблемы, делая все возможное, чтобы люди вокруг меня были довольны и счастливы.
Как-то Сергей предположил, что если бы мы не встретились, то у меня все равно было бы много детей, на что я ответила, что если бы не он, то больше двоих я бы родить не решилась, потому что это желание напрямую связано с мужчиной, с которым свяжешь судьбу, ведь наши дети несут в себе самые лучшие черты этого удивительного, доброго, по-детски открытого миру человека и пусть недоброжелатели говорят, что мы сумасшедшие или ничего не знаем о предохранении, но я верю в то, что в будущем, глядя в глаза своих детей, я буду видеть там тот же свет, который вижу в глазах моего мужа, верю, что они будут так же любить Родину, людей, саму жизнь, а пока стараюсь смотреть на мир его глазами и видеть то, что скрыто на первый взгляд, учусь никого не осуждать, учусь его мудрости и терпению, выдержке и простоте.
Спасибо тебе за то, что ты есть, у меня только одно пожелание в канун очередного семейного праздника — храни тебя Бог и живи до ста лет, а я постараюсь заботится о тебе так же, как ты заботишься обо всех нас, — написала Анна Семак в Инстаграме.
"Зенит" — «Арсенал»: Российская премьер-лига, 2-й тур, 4 августа 2018, онлайн-трансляция матча — начало в 16.30 (время московское)
Спорт-Экспресс: последние новости
Бывшая жена Радулова ждет ребенка от сотрудника ФСБ Защитник "Тосно" хочет сыграть в FIFA 18 со своим псом Волочкова смотрит финал чемпионата мира в чем мать родила
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бондарчук сделал Паулине подарок за 90 миллионов
«Иногда казалось, что невозможно пережить боль»3
Почему сводит ногу по ночам
Меган Фокс показала тело в прозрачной сетке2
Стало известно о новой возлюбленной Егора Крида
Видео
05:13
Можно ли прожить целый день на 100 рублей
Еда
00:57
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
Звёзды
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
10:12
Как заполучить девушку
Психология
03:38
Артисты, переставшие быть похожими на самих себя
Звёзды
00:43
Лопырева закатила шикарную вечеринку
Звёзды
04:51
Частые ошибки женщин в тренажерном зале
Здоровье
05:26
Они оставили жен ради юных любовниц
Звёзды
04:57
Знаменитости, перестаравшиеся с похудением
Звёзды
10:15
Как выглядят теперь актеры шоу «Счастливы вместе»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение