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Пережившая очередное предательство Джоли хочет «убить» Питта
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Пережившая очередное предательство Джоли хочет «убить» Питта 

Дни.ру 21 минуту назад
Анджелину Джоли снова предали. От артистки уходит адвокат, которому она доверила все свои тайны.
Как стало известно TMZ, Анджелина так рьяно борется с Брэдом в споре за детей, что адвокат звезды просто не выдержал. Якобы юристу стало противно от действий актрисы.
Источники, знакомые с бракоразводным процессом самой красивой пары Голливуда, говорят, что Анджелина жаждала крови. По их данным, актриса хочет уничтожить любые отношения, которые у Питта есть с детьми. Звезда буквально мечтает убить Брэда как отца.
"Было много криков со стороны Энджи… Она подпитывается гневом и становится смехотворно необоснованной", — поделились с журналистами инсайдеры.
Адвокат, Лора Вассер, работавшая с самого начала развода с Джоли, собирается уйти. Данное решение правозащитница приняла из-за того, что процесс стал «слишком ядовитым». Кроме того Вассер сделал себе имя, как адвокат, который продвигает мирные соглашения и совместное воспитание детей. Анджелина уже наняла другую юридическую фирму, которая возьмет дело в свои руки, когда Вассер официально уйдет.
Напомним, Брэд Питт обвинил бывшую возлюбленную в тяжелых расстройствах психики. Якобы она подвержена мазохизму, болеет анорексией и страдает от биполярного расстройства личности. Анджелина Джоли в свою очередь утверждает, что ее муж алкоголик и нередко поднимал руку на детей. Обе звезды желают получить полную опеки над детьми, и если Питт еще готов к компромиссу, то Джоли непреклонна.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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