Пережившая очередное предательство Джоли хочет «убить» Питта

Анджелину Джоли снова предали. От артистки уходит адвокат, которому она доверила все свои тайны.

Как стало известно TMZ, Анджелина так рьяно борется с Брэдом в споре за детей, что адвокат звезды просто не выдержал. Якобы юристу стало противно от действий актрисы.

Источники, знакомые с бракоразводным процессом самой красивой пары Голливуда, говорят, что Анджелина жаждала крови. По их данным, актриса хочет уничтожить любые отношения, которые у Питта есть с детьми. Звезда буквально мечтает убить Брэда как отца.

"Было много криков со стороны Энджи… Она подпитывается гневом и становится смехотворно необоснованной", — поделились с журналистами инсайдеры.

Адвокат, Лора Вассер , работавшая с самого начала развода с Джоли, собирается уйти. Данное решение правозащитница приняла из-за того, что процесс стал «слишком ядовитым». Кроме того Вассер сделал себе имя, как адвокат, который продвигает мирные соглашения и совместное воспитание детей. Анджелина уже наняла другую юридическую фирму, которая возьмет дело в свои руки, когда Вассер официально уйдет.

Напомним, Брэд Питт обвинил бывшую возлюбленную в тяжелых расстройствах психики. Якобы она подвержена мазохизму, болеет анорексией и страдает от биполярного расстройства личности. Анджелина Джоли в свою очередь утверждает, что ее муж алкоголик и нередко поднимал руку на детей. Обе звезды желают получить полную опеки над детьми, и если Питт еще готов к компромиссу, то Джоли непреклонна.