Кирилл Емельянов ответил на обвинения бывшей супруги

Кирилл Емельянов после развода со своей супругой старался не выносить ссор из избы, но избежать этого так и не удалось.

Мужчина утверждает, что устал от постоянных выяснений отношений с Екатериной, которая, по его мнению, настраивает их общих детей против него.

Емельянов утверждает, что старается обеспечить детей всем: он оплачивает их обучение, снабжает всеми принадлежностями для школы, гаджетами, но у его бывшей супруги на это свое мнение.

Екатерина уверяет своих фанатов, что Кирилл не только не высылает деньги детям, но и не желает с ними общаться.