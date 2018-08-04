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Кирилл Емельянов ответил на обвинения экс-супруги
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Кирилл Емельянов ответил на обвинения бывшей супруги 

Russianshowbiz.info 3 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Кирилл Емельянов после развода со своей супругой старался не выносить ссор из избы, но избежать этого так и не удалось.
Мужчина утверждает, что устал от постоянных выяснений отношений с Екатериной, которая, по его мнению, настраивает их общих детей против него.
Емельянов утверждает, что старается обеспечить детей всем: он оплачивает их обучение, снабжает всеми принадлежностями для школы, гаджетами, но у его бывшей супруги на это свое мнение.
Екатерина уверяет своих фанатов, что Кирилл не только не высылает деньги детям, но и не желает с ними общаться.
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