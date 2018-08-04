Она не обращала ни на кого внимание, когда ехала домой с работы.

Сегодня я ехала домой после долгого рабочего дня. Когда я пересекала один из обычных перекрестков, по дороге домой, внезапно моя мама наорала на меня, чтобы я остановилась.

Услышав ужас в ее голосе, я сразу же нажала на тормоз и посмотрела вперед. Там был ребенок, который выбежал на дорогу, и я чуть было не сбила его. Он, видимо, решил пересечь дорогу на красный свет, и я почти наехала на него, если бы моя мама не накричала на меня.

После того, как он прошел, я проехала несколько метров, съехала на обочину и плакала целый час.

Моя мама умерла три года назад, и она спасла жизнь этого парня сегодня — и возможно мою тоже.