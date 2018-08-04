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Она не обращала ни на кого внимание, когда ехала домой с работы.
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Она не обращала ни на кого внимание, когда ехала домой с работы. 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Сегодня я ехала домой после долгого рабочего дня. Когда я пересекала один из обычных перекрестков, по дороге домой, внезапно моя мама наорала на меня, чтобы я остановилась.
Услышав ужас в ее голосе, я сразу же нажала на тормоз и посмотрела вперед. Там был ребенок, который выбежал на дорогу, и я чуть было не сбила его. Он, видимо, решил пересечь дорогу на красный свет, и я почти наехала на него, если бы моя мама не накричала на меня.
После того, как он прошел, я проехала несколько метров, съехала на обочину и плакала целый час.
Моя мама умерла три года назад, и она спасла жизнь этого парня сегодня — и возможно мою тоже.
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