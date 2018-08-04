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Эта женщина родила своего ребенка, когда ей было всего 17 лет.
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Эта женщина родила своего ребенка, когда ей было всего 17 лет. 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Меня зовут Эмили и мне 25 лет. Моему сыну сейчас 8 лет, и он учится во втором классе. Я родила его, когда мне было всего 17, поэтому я не смогла получить полное образование.
Сегодня я работаю консультантом в крупном торговом центре, но зарабатываю немного. Мой сын учится в престижной школе, и я плачу за это последние деньги, лишь бы он получил хорошее образование. Однажды сыну задали домашнее задание — принести на урок то, что он любит больше всего, и написать про это сочинение. Кто-то из детей принес любимую игрушку, кто-то привел собаку, одна девочка принесла телефон весьма известной фирмы. А мой мальчик привел меня. Я расплакалась, когда он читал свое сочинение. Несмотря на то, что я не могу позволить себе купить моему сыну то, что могут позволить другие родители, я поняла, что он меня любит не за это.
Вчера я осуществила его мечту, и мы завели собаку, всего лишь дворнягу, но зато верную и добрую.
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