Поклонники считают, что сын Дарьи Пынзарь уже вырос из детской коляски

Уже месяц Дарья Пынзарь с семьей отдыхает в Турции, делясь с поклонниками не только фотографиями, но и полезной информацией о том, что нужно знать туристу в этой стране. Заодно Дарья рассказала, что решила использовать коляску для двухлетнего сына, за что была раскритикована недоумевающими подписчиками.

Жизнь своей семьи Дарья Пынзарь широко освещает в Инстаграме. Порой поклонники девушки знают даже то, что знать вовсе не обязательно — как часто и как надолго муж Дарьи уезжает обратно в Москву, пока она с детьми в Турции, что им обоим не помешало бы сбросить несколько килограммов и прочее. Теперь же Пынзарь подкинула подписчикам еще один повод для обсуждения — коляска ее младшего сына. Дарья опубликовала фото, на котором ее двухлетний ребенок сидит в новой коляске, которую семья только что купила. Пока девушка восхищалась обновкой своего сына, поклонники принялись спорить, не слишком ли он взрослый для того, чтобы до сих пор кататься в коляске, которую многие дети в таком возрасте уже откровенно недолюбливают.

Выяснилось, что большинство оказалось не на стороне Дарьи и ее сына Давида. Поклонницы Пынзарь приводили в пример своих детей, которые гораздо раньше избавились от своих колясок, начав передвигаться исключительно самостоятельно чуть ли не в год. И хотя сын Дарьи спокойно помещается в своей коляске, для них это не стало аргументом: «Он большой, зачем коляска? Пусть бегает… Конечно маме удобно. Смешно» «Уже на велосипеде пора ездить, а не на коляске. У меня с года ребенок на велосипеде» «Ужас! Какая коляска? Он большой уже» «До школы в коляске возить будете?» «Мне кажется, что уже поздновато для коляски. Ребенок сам ходит, причем очень хорошо» «Какая колясочка, какие бутылочки? Ребенок взрослый! Памперсы еще оденьте» На множество негативных комментариев Дарья ответила, что коляска нужна для долгих прогулок и культурных мероприятий, которые часто предполагает отпуск, ведь маленький ребенок устает находиться на ногах столько времени и разумно иметь место, где малыш сможет посидеть и отдохнуть удобно как родителям, так и ему самому.

Впрочем, Дарью не впервые обвиняют в том, что она тратит лишние деньги. Недавно она призналась, что проспала самолет, при этом нисколько не беспокоясь по этому поводу. И хотя многим импонирует тот факт, что происходящее Пынзарь принимает с присущей ей беззаботностью, в сети все-таки отметили, что те деньги, которые Дарья теперь вынуждена будет заплатить просто из-за своей безответственности, для кого-то могли быть очень важны.