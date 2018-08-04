Сиди, беременная, дома!

Шок. Иначе не скажешь. Тяжело беременная россиянка, несмотря на предупреждения врачей, поехала отдыхать в Турцию.

Без страховки. И там родила. А ребенок умер. Подобный случай, увы, не единичный.

Наши люди отдыхают так, что впору за них молиться. Иногда мне кажется, что все мы, русские, прямые потомки лермонтовского демона. Помните? «Презрительным окинул оком творенье бога своего и на челе его высоком не отразилось ничего». Мы, мне кажется, презираем и жизнь, и смерть. Помню, как-то много лет назад в Египте расстреляли немецких туристов. Все европейцы из страны буквально эвакуировались, как белогвардейцы из Крыма: быстро и в панике. А наши наоборот — ринулись отдыхать, потому что путевки подешевели! Нам ничего не страшно.

Помню, одна моя знакомая, приличная женщина, банковский работник, в том же Египте, выпив как следует с мужем, свалилась в отеле с лестницы. Сломала ногу. Ну как… Закрытый перелом. Так с распухшей конечностью и ходила до отъезда. И даже плавала! Думала, обойдется. В "Домодедово" ее встретила скорая…

Мы все в душе — сверхчеловеки. Нам реально пофигу многие важные жизненные обстоятельства. Лететь сильно беременной в раскаленную Турцию может только человек абсолютно отмороженный. Но ведь мы реально такие! Мы пьем в той же Турции с утра до вечера. Мы обгораем, уснув на пляже, до костей. Мы вообще ничего не боимся. Но потерять из-за своей дури ребенка… Это уже слишком. Может я не прав, но мне кажется, что ребенок — он не совсем твой. Он творение Божие, а значит, тебе не принадлежит. Ты можешь рисковать своим здоровьем и даже жизнью, но ребенком нет, нельзя.

Давайте помнить об этом, когда ведем машину без детского кресла. Когда переходим с малышом дорогу. И уж тем более тогда, когда ребенок даже не родился и беспомощен на 100 процентов. Возможно, он тоже вырастет сверхчеловеком, глядя на маму с папой. Но дайте ему хотя бы вырасти.