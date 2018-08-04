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Копии мамы и папы! Шакира показала подросших сыновей
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Копии мамы и папы! Шакира показала подросших сыновей 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
41-летняя Шакира поделилась редким фото своих сыновей от 31-летнего Жерара Пике.
Шакира и ее супруг Жерар Пике воспитывают двоих сыновей: 5-летнего Милана и 3-летнего Сашу. Пара не часто делится семейными фотографиями с детьми, поэтому свежий кадр, размещенный певицей всего несколько минут назад, стал приятным сюрпризом для многомиллионной армии подписчиков звезды. На кадре позируют подросшие сыновья Шакиры и Жерара.
Фотография малышей всего за десять минут набрала почти 200 тысяч лайков, и это только начало! В комментариях фолловеры отмечают, что старший сын — копия Жерара, а младший — вылитый Шакира. Согласись, из этих мальчиков вырастут настоящие сердцееды!
А тебе как кажется, на кого больше похожи Саша и Милан?
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Фото:Instagram
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