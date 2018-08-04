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Трагедия в большой семье утонувшего ярославца: в один день с мужчиной умер его родственник
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Трагедия в большой семье утонувшего ярославца: в один день с мужчиной умер его родственник 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Мужчина утонул
Настоящая трагедия произошла в семье ярославца Дамира Булатова. Сам Дамир утонул в реке. Его тело обнаружили накануне спасатели. К сожалению, это не единственная смерть в семье Дамира. Вчера 3 августа умер его родственник.
— Дамир — брат моего мужа. И вчера же после долго болезни скончался мой брат, — рассказывает родственница Дамира Марина Назаралиева. — Родители убиты горем, сидят и плачут уже третьи сутки! Хоронить своих детей не должны родители!
Мужчины умерли в один день
Известно, что у обоих мужчин большая родня. Сейчас они, как могут поддерживают друг друга. Семья Дамира живёт в Ярославле, а семья Марины в Москве.
Напомним, тело Дамира Булатова вытащили спасатели из Которосли вчера вечером. Всё произошло прямо на глазах взрослых и детей. В интернете появилось видео, как тело вытаскивают из воды. По словам родственников и друзей Дамира, он уже несколько лет не употреблял алкоголь по состоянию здоровья. Они считают, что он точно не мог пойти купаться нетрезвым.
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