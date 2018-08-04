Одинокий отец должен был научить свою дочь брить ноги. Но как дочь вспоминает это все — бесценно!

Сегодня в магазине, когда я подошла к прилавку выбирать крем для бритья, то случайно подслушала, как мать разговаривает с дочерью о бритье ног. Это была ее первая покупка бритвы и крема для бритья, и ее мама объясняла, какой бритвой ей лучше пользоваться, как брить ноги и т. д. Я почувствовало, как мое сердце сжалось, в принципе я часто такое чувствую, когда вижу маму с дочерью, обсуждающих женские штучки. Я ничего не могу с собой поделать, не смотря на то, что моей мамы нет в живых уже более 14 лет, я все еще скучаю по ней.

Однако на этот раз, я чуть не захихикала. Мне вспомнилось, когда подобный момент произошел со мной, но на месте мамы был мой отец. Я никогда не забуду выражение лица моего папы, когда я сказала ему, что хочу побрить ноги. Это было летом после того, как мама умерла, я отправилась в летний лагерь и некоторые девушки начали подкалывать меня по поводу моих волосатых ног. Я помню, как подходя к папе, мне было очень стыдно просить его о помощи, но он справился, как настоящий чемпион! На мгновение он опустил голову, а потом выключил телевизор, взял меня в ванную, дал мне новое лезвие для бритвы, дал мне свой крем для бритья, и научил меня, как брить ноги. Отцам-одиночкам живется не сладко, так как жизнь заставляет их играть обе роли. В моем детстве не было ни одного момента, чтобы я действительно думала, что я пропустила что то. Мой папа был просто великолепен выполняя роль обоих родителей и благодаря нему мое детство прошло максимально естественно. Я никогда в своей жизни не думала, что Бог наказал меня. Мой папа справился со всем: месячные, бритье, разбитые сердца, подружки… и не просто справился, а выходил из всех этих ситуаций настоящим чемпионом!

Папа, я знаю, я никогда не говорила тебе за это спасибо, поэтому сейчас я хочу тебе сказать огромное спасибо, что ты никогда не был слишком мужчиной, чтобы побыть моей мамой. Спасибо, что никогда не был слишком смущен, чтобы делать всякие женские штучки, спасибо, что никогда не давал мне почувствовать себя неловко за то, что прошу тебя о помощи. Расти без мамы — это очень плохо, но расти с тобой, это было лучшим подарком жизни для меня! Я люблю тебя, папа!