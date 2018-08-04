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Шесть детей на двоих: Навка и Песков собрали всех своих отпрысков вместе
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Шесть детей на двоих: Навка и Песков собрали всех своих отпрысков вместе 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Интервью
Татьяна Навка: «Надя похожа на меня в детстве: занимается сама, никто не заставляет»Дочь фигуристки уже уверенно стоит на коньках. Татьяна Навка и Дмитрий Песков собрали всех своих детей вместе на отдыхе. У пары на двоих их шесть, и они отлично ладят. Самому старшему — Николаю — 27 лет, самой младшей — Надежде — скоро исполнится 4 года.
Фигуристка делится кадрами, на которых собрана вся большая семья и восхищает пользователей Сети своей мудростью. «Люди связанные кровным родством, духовной близостью, одними взглядами, сложными и такими простыми взаимоотношениями…Люди, которые всегда и навеки… Люди, которыми ты дорожишь … Те, кто принимают вас, такими какие вы есть, со всеми сильными и слабыми сторонами… Те, кто вас поддержит, поможет, выслушает… Те, кого любите вы… Те, кто любят вас… И бесконечно много можно давать описания и определения… Но… Все гораздо проще！ Эти Люди называются Семья! И да, мы все разные, и у многих течёт другая кровь, но все равно мы семья! Такая большая, о которой только можно мечтать! Моя задача, как женщины, как матери, чтобы наши дети были счастливыми и нашли себя в жизни! И только любовь, порядочность, откровенность и личный пример родителей, может помочь им в этом! И это называется счастье!», — подписала фотографию Татьяна.
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Брак Дмитрия Пескова с Татьяной третий по счету. В первом — с Анастасией Будённой — внучкой советского полководца Будённого, у него родился сын Николай. Молодой человек сейчас нигде не работает, ведет роскошный образ жизни.
В браке с Екатериной Солоцинской у пресс-секретаря президента родилось двое детей — Елизавета (род. 1998) и два сына — Мик и Дени.
Татьяна Навка до встречи с Дмитрием Песковым была замужем за спортсменом Александром Жулиным. В паре родилась дочь Саша, которая в этом году окончила школу. Девушка планирует заниматься карьерой певицей и параллельно получать экономическое образование.
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