Шестеро детей на двоих: Татьяна Навка показала фото своей дружной семьи

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала, что для нее значит семья.

Татьяну Навку и Дмитрия Пескова с уверенностью можно назвать многодетными родителями. У супругов есть общая дочь Надя, а также пятеро детей от предыдущих браков. Татьяна воспитывает 18-летнюю дочь Александру от брака с Александром Жулиным , а у Дмитрия Пескова трое детей — дочь и два сына — от Екатерины Солоцинской и сын, рожденный в браке с Анастасией Буденной. Совместные фото этой дружной семьи — большая редкость в их Instagram, но несколько часов назад Татьяна поделилась нежным семейным кадром. В подписи к фото фигуристка призналась, что для нее значит семья: «Тот редкий случай, когда все вместе! 🙌🏻🤝🤝🤝🤗😍💞👪Люди, связанные кровным родством, духовной близостью, одними взглядами, сложными и такими простыми взаимоотношениями…Люди, которые всегда и навеки… Люди, которыми ты дорожишь … Те, кто принимают вас, такими какие вы есть, со всеми сильными и слабыми сторонами… Те, кто вас поддержит, поможет, выслушает… Те, кого любите вы… Те, кто любят вас… И бесконечно много можно давать описания и определения… Но… Все гораздо проще！ Эти Люди называются Семья! И да, мы все разные, и у многих течёт другая кровь, но все равно мы семья! Такая большая, о которой только можно мечтать! Моя задача, как женщины, как матери, чтобы наши дети были счастливыми и нашли себя в жизни! И только любовь, порядочность, откровенность и личный пример родителей, может помочь им в этом! И это называется счастье!».

Подписчики в восторге от этого фото: «Счастья вам, успехов во всех ваших стремлениях, любви по всей жизни!», «Наденька…по моему она как никто, больше всех ощущает силу семьи, понимание важности присутствия всех близких…все её эмоции в вытянутых ручонках!», «Редкий кадр! Вы замечательные!», «Какое счастье иметь такую большую и дружную семью! Круто!», «Просто классные 😃🌞🌞👍 счастья, любви взаимопонимания и обязательно ещё как минимум сыночка вам с Дмитрием Сергеевичем», «Татьяна, у этой фотографии бешеная энергетика, такой заряд позитива и посыл: всё будет хорошо и никак не иначе!», «Единение родни!», «Мило))) большая семья, достойный мужчина, соответственно, и крепкая семья», «Боже, какое чудесное фото! Любви и радости Вам побольше!».

Фото: instagram