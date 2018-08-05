В декрет навечно: сколько должен длиться «мамин отпуск»

Социологический опрос россиян на тему «как долго женщины должны сидеть в декрете» выявил у большинства респондентов позицию, которую журналист и мама троих детей Анна Кудрявская-Панина считает домостроевской и иждивенческой.

Новость с результатами опроса россиян и россиянок на тему продолжительности так называемого декретного отпуска меня несколько озадачила. Никогда не причисляла себя к активным феминисткам, но факт, что более 70% мужчин считают, что женщины «должны как можно позже выходить на работу» после рождения ребенка и «посвящать больше времени семье», меня в целом не удивил, но, мягко говоря, расстроил.

Как можно позже — это, простите, когда? Если учесть, что закон позволяет женщине оставаться дома с ребенком до 3 лет (беспрецедентная мировая практика, если не ошибаюсь), то куда еще дольше? До школы? Поступления в вуз? Женитьбы?

Больше времени семье — это как? Сейчас недостаточно? А может, лучше всех женщин сделать домохозяйками, как и было когда-то?

Уж очень результат мужских ответов отдает махровым домостроем, пресловутым «киндер, кюхе, кирхе» и прочим «знай свое место, женщина!». Но оказалось, что женщин, думающих примерно то же самое, что и российские мужчины, меньше всего на несколько процентов. Но их мнение не вызывает у меня, по крайней мере, возмущения хотя бы потому, что речь идет о них самих — и они, только они, вправе решать, чего хотят, кому и что должны.

Но недоумения у меня от такого знания не убавляется.

Так сложилось, что в первый настоящий декрет я ушла только со своим третьим ребенком. Старшего сына я родила на пятом курсе, сдавала «госы» спустя полтора месяца, писала диплом ночами на кухне, чтобы не разбудить младенца. Дочь родилась меньше, чем через два года. А в садик пошла еще через два. Cказать, что через четыре года сидения дома я очень хотела на работу, — это не сказать ничего. И дело было даже не в дополнительном доходе, хотя он имел для нас огромное значение, а в том, что я действительно хотела работать по своей профессии, учиться которой шла по любви и с огромным желанием.

Сейчас у меня официальный отпуск по уходу за ребенком, в котором я не отдыхала ни дня, трудясь на фрилансе. И, не сочтите за парадокс, уж точно не только потому, что я очень люблю работать, а еще, как минимум, по двум причинам: не растерять навыки и как можно меньше терять в качестве жизни материально.

Если ты профессионал, ты не можешь не понимать, что даже за три года (да что там за три, за полтора — то же самое) ты выпадешь из процесса и контекста. По сути, многими навыками нужно будет овладевать заново, первое время каждым рабочим днем придется доказывать, что ты специалист в своей области. Если ты просидишь дома пять и более лет подряд, собственной профессии можно смело учиться заново.

А теперь о финансах: с полутора лет жизни ребенка мамы начинают получать по 50 номинальных рублей в месяц, по сути, за сохранение рабочего места до трехлетнего возраста ее чада. Да, cейчас правительство решает вопрос и обещает увеличить размер (на самом деле смешной) пособия уже к концу года. Допустим, его увеличат, и, серьезно, это будет очень и очень здорово. У меня только один вопрос к тем, кто считает, что женщины должны подольше сидеть в декрете. За чей счет банкет?

Кто должен платить за такое желание? Государство, работодатель? Или вас устроит просто сохранение рабочего места за женщиной — без всякой оплаты?

В России самый длительный декретный отпуск, я думаю, с каким недоумением гипотетическая израильтянка или американка выслушали бы пожелания россиянки «посидеть дома еще дольше». Ну так-то вопросов нет, хочешь заниматься семьей и детьми — занимайся! Только называется это не «я в декретном отпуске», а «я домохозяйка». И никто не мешает домохозяйке стать работающей женщиной, если она захочет. Только «кто ж меня возьмет, я десять лет дома сидела, все забыла», а из декрета возьмут, получается, за то и боремся что ли? За право все забыть и иметь работу, а остальное — проблемы начальства?

Мне и правда очень интересно увидеть тех россиянок, которых опрашивали. Жаль, из новостей совершенно не ясно, насколько репрезентативна выборка, кроме пола и ответа не известно ничего, а мне было бы любопытно знать, как отвечали женщины разных возрастов, например, и были ли сами респондентки в декрете, и сколько времени они в нем провели и почему.

Среди моих знакомых молодых мам большинство работают в декрете, так же как и я, многие из тех, у кого есть возможность оставить ребенка с кем-то из близких или с няней, выходят на работу, когда малышу исполняется полтора года (статистика согласна — так поступают 28% женщин).

Интересно, кстати, получается, что желания опрошенных россиян и россиянок никак не коррелируют с реальностью и намерениями правительства открыть в ближайшее время как можно больше детских садов для малышей раннего возраста (тех самых яслей, которых сейчас катастрофически не хватает), чтобы все желающие мамы могли выходить на работу тогда, когда они захотят. И, на мой взгляд, иметь такую возможность — прекрасно. И это логично. В условиях, когда детские пособия несравнимы с зарплатой, на которую люди привыкли жить, когда цены на услуги нянь иной раз превосходят саму зарплату (и работа получается в убыток), когда на бабушек можно не рассчитывать, ясли для малышей могут стать палочкой-выручалочкой для многих мам, которых — я уверяю вас — гораздо больше, чем 28%.

Если обратиться к психологии, то окажется, что нынешний наш российский декретный отпуск очень неплохо соответствует этапам взросления ребенка: младенец — практически продолжение матери, но в год наступает первый период отделения, когда малыш начинает что-то впервые делать или пытаться делать сам: ходить, есть, играть. А потом, как раз в три года (когда маме пора выходить на работу), он начинает осознавать себя отдельной личностью и делает следующий шаг на пути сепарации от мамы.

Конечно, первая настоящая разлука с ребенком дается нелегко и ему, и маме, в каком бы возрасте она ни случилась. Материнский инстинкт, работающий на защиту потомства от любых внешних угроз, будет уверять нас, что «он еще такой маленький». И каждая мама вольна сама выбирать, когда сделать этот важный шаг. Я всегда за свободу выбора: хочешь рожать детей — рожай, хочешь сидеть с ними дома как можно дольше — сиди. Но только такое решение стоит принимать без расчета, что тебе кто-то что-то должен, как, впрочем, и ты сама никому ничего не должна.

И уж точно никто, кроме женщины, не имеет права диктовать ей или решать за нее, как она должна делить время и себя между работой и семьей.