Дети на даче: летнее творчество

СодержаниеДля самых маленьких: развитие ребенка младшего возрастаЗадачи для умелых ручек: чем занять детей постаршеВместе с родителями: полезное творчество

Игра — лучший способ развития ребенка, увлекательный и веселый. Это относится как к простым играм для самых маленьких, так и развлечениям для детей постарше. Использовать для развивающих игр можно буквально все, что не опасно для здоровья ребенка, от травинок и камней до забора и облаков в небе.

Иногда повседневные бытовые заботы мешают родителям разглядеть в окружающих вещах и явлениях игровые возможности. MedAboutMe поможет взглянуть на мир под другим углом и обрести новые идеи.

Для самых маленьких: развитие ребенка младшего возраста

Вероятнее всего, на даче для ребенка уже устроена песочница. Сделайте дополнение к ней в виде «песочного столика», на котором можно будет рисовать на песке пальчиками или веточками, строить мини-города «песочно-капельным методом» — так, как строят замки на морском берегу.

На этом же столике можно предложить ребенку поиграть в каменные пирамиды: построить устойчивые конструкции из плоских камушков, складывая их один на другой. Камешки можно предварительно окрасить в разные цвета, чтобы было веселее.

На игровом столике можно строить и из спичек. Или потренироваться в строительстве шалашей из травы и веток, чтобы потом построить игровой шалаш уже нормального размера.

А еще можно играть с разноцветными мыльными пузырями: выдувать пузыри большие, или много маленьких, стараться заставить их пролететь как можно дальше или взлететь повыше, или пролетать через обруч.

Если вспенить раствор акварели и приложить к пене лист бумаги, на ней останутся цветные округлые контуры. Предложите малышу пофантазировать, угадывая в них знакомые предметы, и дорисовывая недостающие части — лапки, ушки, глазки.

Для развития координации можно взять разноцветные пластиковые емкости и расставить их в линию. Игра заключается в том, чтобы бросать в емкости битки, стараясь попасть в самую дальнюю. Можно использовать для этого шарики, сделанные из наполненных крупой или горохом маленьких воздушных шариков. Их удобно кидать, они не отскакивают.

Усидчивый малыш может сделать целые декоративные панно, если предложить ему своего рода мозаику. Для этого понадобится раскатать тонким слоем по листу картона или фанеры пластилин, на котором можно выкладывать картины из пуговиц, зерен, камней, спичек.

Задачи для умелых ручек: чем занять детей постарше

Предложите ребятишкам разрисовать забор, стены сарая или гаража. Краски лучше покупать быстросохнущие, без сильного запаха. А для маленьких художников-монументалистов запаситесь передниками и перчатками. Взрослые могут наметить на разрисовываемой поверхности набросок будущего шедевра, но это не обязательно. Пускай дети сами создают композицию с начала и до конца.

Мальчикам можно предложить построить на заднем дворе гоночную трассу для игрушечных автомобилей — с крутыми виражами, мостами, тоннелями, горами и серпантинами. В качестве строительного материала подойдет глина, камни, остатки цемента от ремонта дома.

Девочки с удовольствием займутся строительством домика для феи в укромном уголке сада. Для строительства можно использовать коробочки, пластмассовые бутылки и одноразовую посуду, прохудившееся ведро или даже ставшую ненужной старую тумбочку. Стены домика обклеивают яркими страницами из журналов, кусочками обоев или просто красят. Башенки можно укрепить с помощью пластилина или взрослые помогут управиться с молотком и гвоздями. А потом с таким домиком можно играть до самого конца лета, оснащая его мебелью, поселяя в нем кукол и разыгрывая сказки.

А еще можно научиться делать из веточек, ниточек, бусинок и перышек ловцы снов. Это развивает не только мелкую моторику, но и фантазию. Потому что попутно можно сочинять сказки про сны, угодившие в ловушку: что происходит с пойманным сном? Куда он потом отправляется? Как изменяется?

Девочки могут научиться под руководством старших плести браслеты и фенечки, пояски и ожерелья из ниток, бусин и бисера. Все материалы лучше запасти заранее.

А мальчишкам будет очень интересно сделать с папой или дедом настоящий лук с колчаном, полным стрел, мишень к нему и поиграть в Робин Гуда.

Если на дачу привезли березовые или сосновые дрова, то арсенал возможностей для творчества резко расширится за счет снятой коры. Из бересты можно сделать сколько угодно шкатулочек и туесков. На изнанке бересты, аккуратно снятой тонкими слоями, можно рисовать, или использовать кору для создания коллажей.

Сосновая кора легко режется, что делает ее незаменимым материалом для создания флотилии корабликов. Мачты из бамбуковых шпажек, паруса из носового платка, листа пергамента — и можно покорять водные просторы детского бассейна во дворе или ближайшего пруда.

Вместе с родителями: полезное творчество

На даче всегда полно хозяйственных дел. Подросшие дети вполне могут помочь, заодно приобретая новые полезные навыки и умения.

Дети могут принять участие в создании новой, удобной и красивой дорожки в саду. Ее можно выложить из деревянных плашек — чем не паззл? — или из бетонной плитки, сделанной тут же, на даче. Для такой плитки понадобится раствор, полиэтилен, любые емкости (да хоть выкопанные в земле ямки!) и большие листья лопуха. Раствор выкладывается в емкость, выстеленную полиэтиленом, сверху в него слегка вдавливается лист лопуха той стороной, на которой выпуклые жилки. Когда раствор затвердевает, полиэтилен и лист снимаются, и вот уже готова красивая рельефная плитка, которую осталось только уложить в нужном месте. Дети могут помогать собирать листья, делать отпечатки, а также заполнять промежутки между плитками мелкими камушками для красоты.

Таким образом можно сделать не только тропинку, но и бордюр у клумбы с цветами.

Ребятишек можно занять надолго, поручив им украсить выжиганием деревянный столик в саду. Причем для этого даже не обязательно иметь специальный прибор для выжигания — достаточно линзы и солнца на небе. Заодно ребенок получит начальные знания по оптике.

А помните уютные вязаные коврики, которые лежали чуть не в каждой избе еще недавно? Это отличный способ дать последнюю жизнь старым вещам из любой ткани. Нужно только нарезать ненужные футболки, штанишки или полотенца на узкие ленты, добыть толстый крючок и показать дочке или внучке простые приемы вязания. Нет крючка? Тоже не беда, коврик можно сплести!

Девочки могут попробовать себя в роли модельеров, если на даче завалялась пачка глянцевых журналов. Фигура красивой модели вырезается со страницы и наклеивается на толстый картон. А из ярких иллюстраций на остальных страницах можно придумывать для бумажной модели наряды.

Если поблизости найдется глина, дети смогут почувствовать себя гончарами, освоив приемы изготовления посуды и игрушек из глины. Впрочем, глину можно купить и привезти с собой.

А еще с помощью родителей можно попробовать создавать музыкальные инструменты — простенькие свирели, маракасы из декоративной тыквы или пустой банки, экспериментируя с наполнителем для получения разных оттенков звука, и заодно развивая чувство ритма.

Для детского творчества годится практически все. Было бы желание оторваться от планшета и погрузиться в увлекательный мир созидания и фантазии. Помощь старших при этом может сыграть решающую роль, послужить толчком. И потом, дождливой осенью и зимой, дети будут с удовольствием вспоминать лето, не прошедшее в скуке и лени, а подарившее радость творчества, победы над непослушными материалами и вещами, и неоценимого, важнейшего чувства — «Я могу! Я умею!»

Комментарий экспертаЛинда Торнтон, преподаватель

Окружающая нас природа предоставляет постоянно меняющуюся, неисчерпаемо богатую и интересную среду для развития ребенка. Дети, от младшего возраста и до подросткового, могут учиться наблюдательности, развивать память, овладевать новыми навыками и изобретать, используя только подручные материалы, которые буквально лежат под ногами, находятся на расстоянии вытянутой руки.

Невероятно много можно сделать, используя всего лишь листья и ветки, кору и семена, камни и глину. А если добавить к этому другие материалы, которые всегда есть в каждом доме, то возможности становятся практически бесконечными.

Например, сначала можно пройтись по окрестностям и собрать коллекцию разноцветного песка, камушков и ракушек. Из собранного можно создать панно, приклеивая песок и камушки на клейкую основу. Добавив к этому кору, листья, засушенные цветы и семена, можно создавать настоящие шедевры, которые станут предметом гордости ребенка.

Но совершенно не обязательно даже использовать клей. Пусть ребенок создает из одних и тех же компонентов разные коллажи, а зафиксировать на память результат можно на фото.

Родителям важно помнить: если предоставить ребенка самому себе, он, вероятнее всего, просидит все лето перед компьютером или с планшетом в руках. Помогите ему увидеть красоту и разнообразие мира, ощутить свои возможности и гордость за то, что удалось создать своими руками. Это важно.

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