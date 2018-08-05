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Сиденье от унитаза с головы юного гражданина США сняли спасатели
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Сиденье от унитаза с головы юного гражданина США сняли спасатели 

Все новости Новосибирской области 26 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
О курьезном случае из своей работы рассказали спасатели МАСС. Вчера, 4 августа, они выезжали на звонок с просьбой помочь ребенку, который надел на голову детское сиденье для унитаза. На месте оказалось, что 4-летний мальчик совсем не знает русского языка — он со своими родителями приехал в Новосибирск из США в гости. Ребенок сильно любознательный, и с ним постоянно происходят какие-то истории и приключения, отметили в МАСС.
«Спасатели попытались аккуратно снять одетую на шею конструкцию, но голова ребенка не пролезала. Тогда спасатели перекусили пластик с одной из сторон плоскогубцами и сняли сиденье с головы. Ребенок не пострадал и даже не испугался», — сообщает паблик «Спасатели МАСС» Вконтакте.
Такие необычные просьбы о помощи поступают спасателям МАСС по нескольку раз в месяц. Дети нередко надевают на себя стульчики от горшков.
— Это все-таки не игрушка, а предмет личной гигиены, — отметил начальник службы Дмитрий Фокин. — Я бы рекомендовал родителям убирать стульчик после того как ребенок сходил в туалет. Конфигурация у этого приспособления под конус, чтобы краев острых не было. Ребенок все равно будет пытаться просунуть туда либо голову, либо ноги. Поэтому лучше сразу убирать, чтобы не было таких происшествий.
Впрочем, дети все равно попадают в ситуации, когда им нужна помощь. Один из свежих случаев — ребенок играл с пластиковым грузовиком и засунул палец в отверстие для веревочки. С помощью слесарного инструмента спасатели перекусили пластмассовую деталь грузовика и освободили малыша. Операция по освобождению попала на видео.
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