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Алсу показала молодую и красивую маму
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Алсу показала молодую и красивую маму 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Поклонники восхитились внешностью Разии Исхаковны.
В семье популярной исполнительницы Алсу вчера отметили важный праздник — день рождения мамы певицы Разии Исхаковны Сафиной. В честь этого важного дня артистка поздравила маму не только лично, но и в соцсетях. Заодно звезда поделилась совместной фотографией с именинницей, порадовав поклонников.
Мама — такой человек, который заменит всех! Но никто не заменит ее… Мамочка, спасибо тебе за все!❤️❤️❤️❤️❤️❤️ С днем рождения!🌸
— написала Алсу в Instagram.
Публикация от ALSOU (@alsou_a)
4 Авг 2018 в 3:00 PDT  Подписчики были восхищены внешностью мамы известной певицы. Они заметили, что ей удается сохранять молодость и красоту. «Маму с днем рождения! А вообще я думал, что это — ваша подруга», «Такая молодая мама, очень хорошо выглядит», «Алсу, дорогая! Какая красивая у тебя мама», «У красивой мамы красивая дочь!», «Как сестры», — комментируют пользователи.
Напомним, Разия Исхаковна Сафина известна многим как архитектор. Она много лет замужем за папой Алсу — предпринимателем Ралифом Рафиловичем Сафиным. Помимо Алсу, у пары есть трое сыновей: Руслан, Марат и Ренард.
Сама Алсу замужем за бизнесменом Яном Абрамовым. Пара растит троих детей: 11-летнюю Сафину, 10-летнюю Микеллу и годовалого сына Рафаэля. После последних родов исполнительница на восемь недель пропала из социальных сетей. Поклонники даже начали беспокоиться, но вскоре она опубликовала новую запись в Instagram, объяснив, что во время отсутствия побыла «просто мамой».
Публикация от ALSOU (@alsou_a)
1 Июл 2018 в 8:47 PDT  Фото: Instagram@alsou_a
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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