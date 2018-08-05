Алсу показала молодую и красивую маму

Поклонники восхитились внешностью Разии Исхаковны.

В семье популярной исполнительницы Алсу вчера отметили важный праздник — день рождения мамы певицы Разии Исхаковны Сафиной. В честь этого важного дня артистка поздравила маму не только лично, но и в соцсетях. Заодно звезда поделилась совместной фотографией с именинницей, порадовав поклонников.

Мама — такой человек, который заменит всех! Но никто не заменит ее… Мамочка, спасибо тебе за все!❤️❤️❤️❤️❤️❤️ С днем рождения!🌸

— написала Алсу в Instagram.

Публикация от ALSOU (@alsou_a)

4 Авг 2018 в 3:00 PDT Подписчики были восхищены внешностью мамы известной певицы. Они заметили, что ей удается сохранять молодость и красоту. «Маму с днем рождения! А вообще я думал, что это — ваша подруга», «Такая молодая мама, очень хорошо выглядит», «Алсу, дорогая! Какая красивая у тебя мама», «У красивой мамы красивая дочь!», «Как сестры», — комментируют пользователи.

Напомним, Разия Исхаковна Сафина известна многим как архитектор. Она много лет замужем за папой Алсу — предпринимателем Ралифом Рафиловичем Сафиным . Помимо Алсу, у пары есть трое сыновей: Руслан, Марат и Ренард.

Сама Алсу замужем за бизнесменом Яном Абрамовым . Пара растит троих детей: 11-летнюю Сафину, 10-летнюю Микеллу и годовалого сына Рафаэля. После последних родов исполнительница на восемь недель пропала из социальных сетей. Поклонники даже начали беспокоиться, но вскоре она опубликовала новую запись в Instagram, объяснив, что во время отсутствия побыла «просто мамой».

Публикация от ALSOU (@alsou_a)

1 Июл 2018 в 8:47 PDT Фото: Instagram@alsou_a