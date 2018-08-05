Ген молодости: мама Алсу выглядит как ее старшая сестра

Певица поздравила маму с днем рождения и опубликовала совместный снимок в блоге.

Накануне мама певицы Алсу Разия Искаховна Сафина отмечала день рождения. В честь праздника артистка поделилась в микроблоге фото с мамой: «Мама— такой человек, который заменит всех! Но никто не заменит её. Мамочка, спасибо тебе за все!❤️❤️❤️❤️❤️❤️ С днём рождения!🌸».

Подписчики восхищены внешним видом татарских красавиц — мама Алсу выглядит словно ее старшая сестра или подруга: «Какая молодая, очень хорошо выглядит», «Как подружки!», «А мама выглядит, как сестра», «Теперь понятно в кого Вы такая красавица) оказывается в маму..», «Теперь понятно, в кого ТАКАЯ КРАСИВАЯ И МОЛОДАЯ АЛСУ… в свою очаровательную мамочку!», «Две красавицы. Годы бессильны перед вами», «Это мама?!?!?! Подружка, думала. молодец, мама!», «Так вот в кого вы такая красивая!», «Какая хорошенькая мама. Прям и не скажешь, что у этой женщины столько внуков!», «Похожи, как две сестрички», «Я думала-подружка! 😍».

Отметим, что пользователи Сети давно отметили, что Алсу практически не меняется с годами. Многие уверены, что певица сохраняет молодость и красоту благодаря достижениям современной косметологии. Однако некоторые считают, что это заслуга хорошей наследственности. И, глядя на фото Алсу с мамой, в этом можно не сомневаться.

Фото: instagram