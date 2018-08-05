«Когда родилась Лулу, моя жена Карла исчезла»: как развиваются отцовские чувства

Фотограф Филип Толедано (Phillip Toledano) впервые стал отцом, когда ему было сорок лет. Скажем прямо: дети не являлись ни мечтой его жизни, ни основной целью. Он испытал смешанные чувства, когда на свет появилась его дочь Лулу.

Он преодолел трудный путь от страха перед маленьким человеком до безоговорочной, всепоглощающей любви. И снял об этом очень откровенный фотопроект.

Когда у тебя есть девушка, все спрашивают: «Когда вы поженитесь?» И вот вы женитесь. Теперь все спрашивают: «Когда вы заведете ребенка?» И вот появляется ребенок. И все снова спрашивают: «Когда вы планируете второго?»

Я был в родильном зале и видел, как родилась Лулу. Я испытал странное чувство: я стал отцом? Накрыло ли меня в тот момент волной любви? Не уверен.

На вопрос, нравится ли мне быть отцом, окружающие ожидали только одного ответа. Когда я говорил «нет», они недовольно морщились.

Когда родилась Лулу, моя жена Карла исчезла.

Я скучал по нам. По нам двоим.

Меня заменили вот на этого инопланетянина.

Спокойный сон на следующие три года тоже отменился.

Все, что делала Лулу, было абсолютно непостижимо. Как в документальном фильме о дикой природе.

Я был очень счастлив, когда услышал впервые, как Лулу чихает. Хоть что-то человеческое в ней есть.

Даже наш пес не проявлял к ней никакого интереса.

Она голодная или мокрая? Может, ей холодно? Общение с Лулу похоже на обращение с нестабильными взрывчатыми веществами.

Я сделал тарелки с изображением Лулу. Мне показалось это забавным. Карла не оценила.

Хуже детского крика было только его ожидание.

Не забывайте брать с собой бутылочки и стерилизаторы. А также помните, что в торговом центре полно микробов.

Когда Лулу исполнится двадцать, мне будет уже шестьдесят. Будет ли она считать меня стариком? Или мы будем друзьями?

Как жаль, что родители умерли еще до рождения Лулу. Появление Лулу сделало их отсутствие еще ощутимее. Я о многом хотел бы спросить мою маму. Был ли я таким же в младенчестве?

Это немного грустно, но я становлюсь среднестатистическим отцом. Я собирался никогда не фотографировать детей. Но теперь при встрече с друзьями я первым делом достаю свой айфон. «Я знаю, вы не любите фото детей, но Лулу другая».

Оглядываясь назад, я вижу те необыкновенные метаморфозы, которые произошли со мной. Из фотографа я превратился в отца.

Юмор — это то, что объединяет людей. Это понятный мне язык. Однажды Лулу заговорила на нем. Я дразнил ее, и она дразнила меня в ответ. Я плакал. Мы понимали друг друга.

Это поразительно. В этих снимках столько любви, сколько никогда раньше не было.

Я хочу извиниться перед Карлой. Я знаю, что ей нелегко принять мою откровенность. Я хочу извиниться перед Лулу. Однажды она увидит эти фотографии и прочтет эти слова. Я хочу, чтобы она знала: я так рад, что она у меня есть. Я тебя очень люблю, Лулу.