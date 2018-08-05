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Смотрите, как смешно дети воображают себя фокусниками
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Смотрите, как смешно дети воображают себя фокусниками 

Letidor.ru 55 минут назад
Фото: Letidor.ru
Герои этого видео наряжаются любимыми волшебниками, феями и фокусниками, чтобы продемонстрировать настоящую магию. Смотрите, как у них это получается!
Какой ребенок не мечтает обладать сверхспособностями, чтобы можно было летать, как Бэтмен, или проходить сквозь стены, или перемещаться во времени, например?
Если некоторые дети просто мечтают о том, чтобы обладать магическими чарами, то герои нашей сегодняшней видеоподборки попытаются вас убедить, что такие необыкновенные способности у них точно есть.
Дети переоделись в любимые костюмы фей, знаменитых волшебников и фокусников, чтобы показать свои лучшие приемы и навыки.
Вот только на деле вместо фокусов получились очень забавные ролики с участием горе-волшебников.
Кто-то из детей, подражая любимому герою, уселся на метлу и попытался взлететь, кто-то, мечтая исполнить мамино желание, заехал по лицу волшебной палочкой, а кто-то забыл спрятать в шляпу то, что собирался из нее достать.
Таких забавных и просто очень смешных ситуаций в этом видео очень много. Включайте скорее ролик!
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