Смотрите, как смешно дети воображают себя фокусниками

Герои этого видео наряжаются любимыми волшебниками, феями и фокусниками, чтобы продемонстрировать настоящую магию. Смотрите, как у них это получается!

Какой ребенок не мечтает обладать сверхспособностями, чтобы можно было летать, как Бэтмен, или проходить сквозь стены, или перемещаться во времени, например?

Если некоторые дети просто мечтают о том, чтобы обладать магическими чарами, то герои нашей сегодняшней видеоподборки попытаются вас убедить, что такие необыкновенные способности у них точно есть.

Дети переоделись в любимые костюмы фей, знаменитых волшебников и фокусников, чтобы показать свои лучшие приемы и навыки.

Вот только на деле вместо фокусов получились очень забавные ролики с участием горе-волшебников.

Кто-то из детей, подражая любимому герою, уселся на метлу и попытался взлететь, кто-то, мечтая исполнить мамино желание, заехал по лицу волшебной палочкой, а кто-то забыл спрятать в шляпу то, что собирался из нее достать.

Таких забавных и просто очень смешных ситуаций в этом видео очень много. Включайте скорее ролик!