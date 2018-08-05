Спасать пенсионеров Кремль заставит детей

Похоже, что возраст выхода на пенсию для россиян все равно будет поднят, несмотря на все протесты населения и даже на слова самого Владимира Путина о том, что пенсионная реформа ему не нравится. Говоря о необходимости повышения пенсионного возраста, в правительстве ссылаются на демографические проблемы страны и печальную перспективу сокращения трудоспособного населения. Но разве привлечение к труду 65-летних пожилых людей сможет устранить сами корни возникшей проблемы?

Зачем заменять 20-летних 65-летними?

Писатель Эдуард Лимонов в одной из своих статей справедливо обратил внимание на нелогичность подхода власти к проблеме трудовых ресурсов. Повышение пенсионного возраста происходит на фоне искусственного продления детства. Сейчас дети учатся в школе уже 11, а не 10 лет. Затем колледж или университет, у юношей — еще и военная служба. В итоге лишь к 25 годам человек включается в трудовую деятельность. Но даже в этом случае, как показывает практика, знания многих современных выпускников магистратур университетов и академий уступают знаниям выпускников советских техникумов.

Получается, что не в продолжительности образования дело, а в его качестве. Можно те же знания преподавать куда более сжато, тогда общество будет располагать не 25-летними, а 20-летними молодыми специалистами. Чем раньше человек выходит на работу, тем раньше у него появляются материальные условия для обеспечения самостоятельной жизни, а значит и создания семьи. Зачем пополнять трудовые резервы 65-летними, если есть 20-летние?

Демограф Игорь Ефремов считает, что следовало бы не повышать, а выравнивать возраст выхода на пенсию. По его словам, сейчас на пенсию выходят женщины, родившиеся в первой половине 1960-х гг. Они уже не отличались в большинстве своем многодетностью, уровень фертильности их поколения — 1,7 на женщину. Многие женщины вообще не выходили замуж и не имели детей. В этой ситуации логично было бы сравнять возраст выхода на пенсию мужчин и женщин, обозначив его в 60 лет.

Особенности современного общества таковы, что для многих семей дети и молодежь стали обузой, причиной дополнительных трат и материальных проблем. Известно, что многодетность — практически гарантированная причина низкого уровня жизни российских семей даже в том случае, если отец и мать зарабатывают прилично по среднестатистическим меркам. Ведь их доход делится не на 1-2 человек, а на 5-10 человек. Конечно, какие-то шаги в направлении поддержки рождаемости власть предпринимает, взять хотя бы тот же материнский капитал, но все равно меры по стимулированию рождаемости нельзя считать эффективными. Поэтому очень странно, когда сторонники повышения пенсионного возраста начинают рассуждать о том, что, мол, рожали бы больше и тогда дети бы содержали своих престарелых родителей сами, не оглядываясь на государство.

Стоит ли перекладывать на детей заботу о пенсионерах?

Действительно, детей можно считать одним из видов «пенсионных инвестиций» граждан. Адвокат Тамерлан Барзиев подчеркивает, что и сейчас взрослые дети имеют установленную законом обязанность помогать нетрудоспособным родителям. Эта обязанность, как отмечает адвокат, четко прописана в действующем Семейном кодексе.

«СП»: — Как регулируется взыскание алиментов с детей на содержание пожилых родителей? В каком случае это возможно?

— В пункте 1 статьи 87 Семейного кодекса РФ это действительно прописывается. Но размер алиментов определяется судом, в том числе и исходя из наличия у совершеннолетнего ребенка собственных детей. Нужно доказать, что доходов родителя недостаточно для собственного содержания, то есть пенсия должна быть ниже прожиточного минимума. И да, родители, которые были лишены родительских прав, на помощь со стороны детей рассчитывать не могут.

«СП»: — Считалось, что в Китае стариков содержали дети. Возможен ли такой сценарий в России? Могут ли дети быть инвестицией своего рода?

— Китай и Россия — общества разные, с совершенно разной историей и культурой, социальной структурой населения. Государственным служащим, военным, промышленным рабочим, инженерам пенсии в Китае всегда платили. Не платили когда-то крестьянам, которых, как считалось, могут содержать дети и они могут кормиться с результатов своего земледельческого труда. В России такой сценарий невозможен в принципе. У нас большинство населения страны давно составляют люди, занятые в промышленности, сфере обслуживания, не платить им пенсию просто нельзя, даже если у них много детей и они оказывают помощь. Например, в ряде регионов России, на Северном Кавказе в частности, дети содержат своих пожилых родителей. Но это не значит, что государство не должно платить пенсию человеку, который 30,40,50 лет своей жизни отдал, трудясь во благо этого государства. Тем более, не стоит забывать и о том, что уровень рождаемости низкий, дети есть далеко не у всех семей, да и жизнь сейчас непростая — молодым людям бы себя прокормить, что говорить о содержании стариков.

«СП»: — Может быть, имеет смысл введения ранних пенсий многодетным и матерям, и отцам? Реально ли это? Как сейчас обстоит дело?

— Ранний выход на пенсию для многодетных матерей должен быть сохранен в любом случае. В нашей стране и так очень серьезные демографические проблемы, чтобы отказываться и от такой формы стимулирования рождаемости. Сейчас, как известно, женщины, родившие и воспитывавшие пять и более детей, имеющие страховой стаж не менее 15 лет, обладают правом досрочного выхода на пенсию в возрасте 50 лет. В интересах государства вообще убрать требования к трудовому стажу. Само по себе рождение и воспитание пяти и более детей — это колоссальный труд, это большой риск для здоровья женщины. Я это знаю как никто другой, у меня — четыре брата и четыре сестры. Многодетные матери всю свою активную часть жизни посвящают детям. Как правило, они отказываются от карьеры, от каких-то возможностей заработка. Кстати, что касается многодетных отцов, то если они воспитывали детей без матери, совмещая работу и заботу о семье, то и такие люди также достойны досрочной пенсии.

Ситуацию изменит лишь демографическая революция

Повышая пенсионный возраст, правительство борется не с причинами, а со следствием возникающих проблем. Демографический кризис никуда не исчезнет, трудовые ресурсы от повышения пенсионного возраста не появятся, поэтому при отсутствии борьбы с его причинами, со временем придется сдвигать планку и до 70, и до 80 лет. Ведь стариков будет становиться все больше, а молодежи все меньше, и эту проблему не исправить даже постоянным завозом иностранных работников из стран Средней Азии.

Единственной альтернативой пенсионной реформе могут стать лишь масштабные и экстренные действия государства по исправлению демографической ситуации. Но они потребуют не только колоссального финансирования — выплат многодетным матерям, обеспечения граждан достойным жильем, но и кардинальной идеологической и информационной перестройки. Решится ли на нее действующая власть, или пока она нацелена только на то, чтобы отобрать пенсии у тех, кто через пять лет собирался на заслуженный отдых?

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