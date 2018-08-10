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Пермяки выйдут на поиски 32-летнего мужчины, пропавшего после работы
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Пермяки выйдут на поиски 32-летнего мужчины, пропавшего после работы 

АиФ Пермь 55 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Поиски 32-летнего мужчины, пропавшего после работы, объявлены в Прикамье.
Руслан Абдуллин 1986 года рождения 31 июля вышел с работы в Пермском районе (недалеко от деревни Чуваки в Култаево). После этого его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего: рост около 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, тёмные волосы, карие глаза. Был одет в чёрно-белую рубашку, синие штаны и сланцы. Всем, кто что-то знает о местонахождении пропавшего, просьба сообщить в полицию по телефону (342) 214-36-40 или 102.
Сбор на поиски мужчины состоится 11 августа в 9.00. Место сбора — отдел полиции в Перми по адресу улица 1-я Красавинская, 84. Форма одежды: закрытая, удобная обувь, жилеты. С собой нужно иметь питьевую воду, перекус, защитные средства от насекомых.
Координатор поисков: Ксения 8-922-30-288-30, 8-902-630-80-82.
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