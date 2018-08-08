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Пропавшего в Прикамье девятилетнего мальчика нашли
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Пропавшего в Прикамье девятилетнего мальчика нашли 

АиФ Пермь 26 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Мальчик, пропавший в Прикамье 7 августа, найден.
Как сообщают волонтёры, ребёнок жив и здоров. Сообщение о том, что с мальчиком всё в порядке, появилось утром 8 августа.
Подробности о том, где был ребёнок, не сообщаются.
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