Пропавшего в Прикамье девятилетнего мальчика нашли

Мальчик, пропавший в Прикамье 7 августа, найден.

Как сообщают волонтёры, ребёнок жив и здоров. Сообщение о том, что с мальчиком всё в порядке, появилось утром 8 августа.

Подробности о том, где был ребёнок, не сообщаются.