В Прикамье по пути из дома на работу пропал 44-летний мужчина

В Пермском крае пропал 44-летний житель Верещагино Андрей Главатских.

30 июля он поехал на электричке в Пермь на работу. С тех пор о месте его нахождения ничего не известно.

Рост пропавшего 166 см, мужчина среднего телосложения, глаза карие, волосы светло-русые, есть теменная лысина. Был одет в чёрный китель с нашивками на рукавах, такого же цвета футболку, брюки и туфли.

Особая примета — на левом плече большой шрам от ожога.

Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят сообщить в полицию по номеру 02 (с мобильного 102).