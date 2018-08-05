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Хорошо что оказалась рядом: в Башкирии мать двоих детей спасла тонущего мальчика
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Хорошо что оказалась рядом: в Башкирии мать двоих детей спасла тонущего мальчика 

ufa1.ru 51 минуту назад
Фото: ufa1.ru
Женщина рассказала как спасла ребенка. Храбрости можно позавидовать
Большой резонанс вызвал пост жительницы Башкирии Анастасии Васильевой, который она выложила в одном из пабликов Вконтакте. Девушка рассказала, что она спасла из воды тонущего семилетнего мальчишку.
— В какой-то момент заметили, что мальчик начал тонуть, мы бросились сразу, ни о чем не думали, лишь бы успеть. Он уже уходил под воду, было страшно доплыть до него, боялась, что не успею, — поделилась эмоциями Анастасия в интервью с Дюртюли ТВ.
По словам героини, мальчик рассказал ей, что был в гостях у бабушки, пришел на речку с друзьями, ровесниками, без взрослых, предварительно даже никому не сообщив.
МЧС республики напоминает жителям о необходимости соблюдения правил безопасности на воде. Большинство детских смертей происходит из-за отсутствия контроля взрослых.
Ufa1 писал что делать, если вы тонете, а рядом некому помочь, эти советы могут спасти вам жизнь.
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