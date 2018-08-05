Хорошо что оказалась рядом: в Башкирии мать двоих детей спасла тонущего мальчика

Женщина рассказала как спасла ребенка. Храбрости можно позавидовать

Большой резонанс вызвал пост жительницы Башкирии Анастасии Васильевой , который она выложила в одном из пабликов Вконтакте. Девушка рассказала, что она спасла из воды тонущего семилетнего мальчишку.

— В какой-то момент заметили, что мальчик начал тонуть, мы бросились сразу, ни о чем не думали, лишь бы успеть. Он уже уходил под воду, было страшно доплыть до него, боялась, что не успею, — поделилась эмоциями Анастасия в интервью с Дюртюли ТВ.

По словам героини, мальчик рассказал ей, что был в гостях у бабушки, пришел на речку с друзьями, ровесниками, без взрослых, предварительно даже никому не сообщив.

МЧС республики напоминает жителям о необходимости соблюдения правил безопасности на воде. Большинство детских смертей происходит из-за отсутствия контроля взрослых.

Ufa1 писал что делать, если вы тонете, а рядом некому помочь, эти советы могут спасти вам жизнь.