Игорь Николаев показал серьезный разговор младшей дочери с мальчиком

Дети поговорили о пистолетах и укусах пчел.

Певец и композитор Игорь Николаев охотно делится в личном блоге фотографиями младшей дочери и роликами с ее участием. Недавно артист вновь порадовал поклонников в Instagram видео с одной из прогулок двухлетней Вероники. На этот раз девочка покаталась на качелях вместе с мальчиком, которого встретила во дворе. Причем они оба умудрились рассказать друг другу важные и волнующие их истории.

Серьезный разговор с мальчиком, у которого есть пистолет. А Ника пытается рассказать, что ее укусила пчела 🐝,

— подписал ролик Игорь Николаев.

Публикация от Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)

4 Авг 2018 в 5:47 PDT Поклонникам певца, судя по добрым комментариям, видео пришлось по душе. «И главное — они друг друга понимают», «Детки они смешные! Логика своя, интересно за ними наблюдать!», «Вероничка, какая же ты сладкая, интересно слушать деток, каждый говорит о своем, прекрасный возраст», «Какие они милые! И не важно, что каждый говорит о своем, все равно понимают друг друга!🌝» — пишут пользователи.

Напомним, Вероника — дочь Игоря Николаева и его жены Юлии Проскуряковой . Оба очень бережно относятся к дочери. В эксклюзивном материале специально для «Летидора» Юлия рассказала, как выхаживала малышку в первые недели жизни. Дело в том, что кроха появилась на свет раньше срока.

Игорь Николаев и его избранница Юлия Проскурякова поженились в 2010 году. Маленькая дочь Вероника — единственный совместный ребенок звезд — появилась на свет в 2015 году. От первого брака у Игоря Николаева есть 38-летняя дочь Юлия.

Фото: Instagram / @igor_nikolaev_music

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