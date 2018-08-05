Ещё
Игорь Николаев показал серьезный разговор младшей дочери с мальчиком
Далее:
Читайте также:
Ещё

Игорь Николаев показал серьезный разговор младшей дочери с мальчиком 

Letidor.ru 20 минут назад
Фото: Letidor.ru
Дети поговорили о пистолетах и укусах пчел.
Певец и композитор Игорь Николаев охотно делится в личном блоге фотографиями младшей дочери и роликами с ее участием. Недавно артист вновь порадовал поклонников в Instagram видео с одной из прогулок двухлетней Вероники. На этот раз девочка покаталась на качелях вместе с мальчиком, которого встретила во дворе. Причем они оба умудрились рассказать друг другу важные и волнующие их истории.
Серьезный разговор с мальчиком, у которого есть пистолет. А Ника пытается рассказать, что ее укусила пчела 🐝,
— подписал ролик Игорь Николаев.
Публикация от Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)
4 Авг 2018 в 5:47 PDT  Поклонникам певца, судя по добрым комментариям, видео пришлось по душе. «И главное — они друг друга понимают», «Детки они смешные! Логика своя, интересно за ними наблюдать!», «Вероничка, какая же ты сладкая, интересно слушать деток, каждый говорит о своем, прекрасный возраст», «Какие они милые! И не важно, что каждый говорит о своем, все равно понимают друг друга!🌝» — пишут пользователи.
Напомним, Вероника — дочь Игоря Николаева и его жены Юлии Проскуряковой. Оба очень бережно относятся к дочери. В эксклюзивном материале специально для «Летидора» Юлия рассказала, как выхаживала малышку в первые недели жизни. Дело в том, что кроха появилась на свет раньше срока.
Игорь Николаев и его избранница Юлия Проскурякова поженились в 2010 году. Маленькая дочь Вероника — единственный совместный ребенок звезд — появилась на свет в 2015 году. От первого брака у Игоря Николаева есть 38-летняя дочь Юлия.
Фото: Instagram / @igor_nikolaev_music
Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в  Facebook,
«В Контакте» и  «Одноклассниках»!
Letidor.ru: последние новости
Как назвать ребенка по знаку зодиака: имена для Раков, Скорпионов, Рыб Беременная Анна Хилькевич отказывается рассказать мужу про пол будущего малыша Смотрите, как смешно дети воображают себя фокусниками
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему сводит ногу по ночам70
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами19
Некрасивые жены звездных красавцев8
Меган Фокс показала тело в прозрачной сетке5
Пугачева отправилась в Европу за видом на жительство68
Видео
05:13
Можно ли прожить целый день на 100 рублей
Еда
00:57
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
Звёзды
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
10:12
Как заполучить девушку
Психология
03:38
Артисты, переставшие быть похожими на самих себя
Звёзды
00:43
Лопырева закатила шикарную вечеринку
Звёзды
04:51
Частые ошибки женщин в тренажерном зале
Здоровье
05:26
Они оставили жен ради юных любовниц
Звёзды
04:57
Знаменитости, перестаравшиеся с похудением
Звёзды
10:15
Как выглядят теперь актеры шоу «Счастливы вместе»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение