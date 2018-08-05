В Дюртюлях уфимка спасла тонущего 7-летнего ребёнка

Об этом сообщают местные СМИ.

Молодая мать двух девочек заметила детей, купающихся недалеко от нее. Потом она заметила, что одного мальчика унесло течением.

— Мне казалось я никогда до него не доплыву, было тяжело, как будто вода не пускала. Краем глаза видела, что с другой стороны, с соседнего пляжа к мальчику бегут мужчины. Когда я уже была буквально в метре от ребенка, он скрылся под водой. В тот момент я подумала, что все, если даже нырну не найду его. Но случилось чудо: он вновь появился и прямо передо мной. Схватила его за руку и начала вытаскивать. При этом, предупредила, чтобы сам за меня не хватался, иначе под воду ушли бы оба. Обратный путь тоже показался вечностью. Все никак не могла почувствовать ногами дно, — рассказывает женщина.

Спасенный 7-летний мальчик, рассказал, что здесь он отдыхает у бабушки и взрослые не знали, что они с друзьями ушли к реке.

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