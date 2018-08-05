На кого похож сын Дмитрия Маликова

В этом году отмечает 75-летний юбилей музыкант, известный деятель российской культуры Юрий Маликов. Этой дате была посвящена очередная передача Андрея Малахова . Конечно, во время эфира гости говорили в том числе и о внуке Юрия Маликова — мальчике Марке, который родился недавно у Дмитрия Елены Маликовых . Для многих рассказ о самом маленьком члене этого дружного семейства стал настоящим откровением. WomanHit.ru решил подробнее рассказать о Марке.

О втором ребенке, особенно о мальчике, чета Маликовых мечтала давно. Но все попытки родить наследника так и не увенчались успехом. Именно поэтому супруги решили прибегнуть к услугам суррогатной матери. Мальчик появился на свет в элитной питерской клинике. Вся информация о рождении ребенка была засекречена. Вообще, чета Маликовых, несмотря на доброжелательность и общительность, на самом деле — одна из самых закрытых в шоу-бизнесе пара. Даже люди, которых многие считают их друзьями, были не в курсе грядущего пополнения в семействе. Возможно, эта новость и вовсе так и осталась бы тайной, но кто-то в питерском роддоме, где и появился на свет наследник Маликовых, слил информацию прессе.

«На самом деле я потрясена, что все об этом узнали, — рассказала Елена. — Мы точно не собирались вот так об этом объявлять, но кто-то из роддома слил эту информацию телевизионщикам — одному популярному ток-шоу на федеральном канале». Ну а когда тайное стало явным, Елена сама дала интервью. «Мы не хотим огласки: это долгожданный ребенок, который нам дался долго и сложно. И праздно о нем говорить поэтому нет никакого желания. Рост и вес нормальные, родился вовремя. Но я бы не хотела, чтобы кто-то знал эти подробности: счастье любит тишину».

Удивительно, но даже старшая дочь Маликовых, Стефания, до последнего момент не знала о том, что у нее родится брат. Как она сама рассказала позже, ей рассказали о пополнении в семействе за пять дней до «дня икс». «Был шок. Но потом пришло осознание, что это лучший подарок на папин день рождения и на мое предстоящее 18-летие. Малыш — настоящая кукла, о таких можно только мечтать».

Судя по радостным постам Стефании в инстаграме, это событие стало для нее очень значимым. По крайней мере, именно она чаще всего выкладывать у себя в микроблоге фото с братом.

А родителям Дмитрия Маликова о рождении наследника и вовсе рассказали за сутки до важной даты. Вот это конспирация!

Хотя никто специально не подгадывал даты рождения, но получилось так, что и сам Дмитрий Маликов, и его дочь Стефания, и новорожденный сын Марк — по знаку зодиака Водолеи. А еще по году рождения Марк и Дмитрий — Собаки. Удивительно, но сын появился прямо перед 48-летием Маликова, так что можно считать это подарком к дню рождения.

К слову, имя Марк появилось не сразу. Супруги долго думали, как же назвать новорожденного. «В голове что-то крутится, какие-то варианты, но самого имени пока нет», — рассказала Елена. Но потом супруги, после долгих обсуждений, пришли к общему знаменателю: имя Марк — очень сильное, мужское, к тому же интернациональное. Ну и плюс ко всему малыш как раз родился к дате, когда православные чтут святого Марка. Получилось так, что малыш жил без имени два месяца. И лишь потом родители наконец сошлись во мнении, что Марк — самый лучший выбор.

«Пол ребенка во время его зачатия подгадать невозможно»

Маликовы сразу хотели, чтобы у них родился именно мальчик. Но даже сегодняшние передовые технологии не могут гарантировать рождение ребенка определенного пола. «Скажу только, что даже с учетом колоссального прогресса в медицине, пол ребенка во время его зачатия подгадать невозможно, — рассказала Елена. — Но Дима очень долго, многие годы хотел мальчика — и вот Бог услышал его молитвы».

Но, конечно, супруги были бы рады ребенку любого пола. Ведь, по их мнению, дети — это счастье. «Я была в семье единственным ребенком. Любимым, умным, красивым, но единственным. Когда мне исполнилось 20, внезапно скончалась моя мама, потом папа. От ужаса случившегося меня спасла тогда моя, совсем еще малютка, дочь Оля. Просто потому, что она была. Через некоторое время моя жизнь резко поменялась, я встретила Диму, благодаря ему обрела прекрасную семью: он, его родители, сестра, бабушка, тети, племянник, наша чудесная дочь и сын. Семья — это команда! Где один — за всех и все — за одного! И чем больше молодых игроков в ней, тем она сильнее!»

Удивительно, но несмотря на всю свою закрытость от публики, Дмитрий Маликов все-таки задействовал новорожденного сына в своем клипе. Если до этого супруги на всех фото в инстаграме закрывали лицо мальчика эмодзи, то для видеоклипа сделали исключение. В ролике на песню «Последний романтик» можно рассмотреть, как выглядит наследник Маликовых. Съемки клипа проходили в самом центре Москвы, в библиотеке имени Достоевского. Причем Маликов заранее интриговал публику: «Скоро! На следующей неделе! Мой новый клип! Смотрите на ютюб канале, следите за постами, всех романтиков ждет сюрприз!» Поначалу не все поняли, какой сюрприз им уготован, но потом очень многие оценили смелость Маликова, который все-таки решил показать своего сына!

Теперь все дружной семейство просто обожает крохотного Марка. С ним любит гулять и глава семейства — Юрий Маликов. По его словам, мальчик похож буквально на всех. Кто говорит — на отца Дмитрия Маликова, кто — на маму Елену Маликову. А кто-то уверяет, что и на своего деда. И этот факт особо греет юбиляра Юрия Маликова.