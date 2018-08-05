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Сказка за сказкой. Растим гения
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Сказка за сказкой. Растим гения 

Аист на крыше 48 минут назад
Фото: Аист на крыше
Сказка наоборот
Сказка наоборот — это новая сказка на старой основе. Создается она следующим образом: берется до боли знакомая история и в ней заменяются все герои и почти все понятия на противоположные.
Для того чтобы стало понятнее, вспомним сказку «Спящая красавица». Впрочем, что я говорю: если менять все на противоположности, то первым делом следует изменить само название. Решено. Теперь она будет называться «Бодрый страшилка».
Итак, начнем: «У короля и королевы родилась дочь». Нет, не пойдет: «У крестьянина и его жены родился сын». «Маленькая принцесса была чудо как хороша». — «Маленький мальчик был жутким уродцем. Даже не хочу описывать». «На крестины девочки прилетели и приехали все феи королевства, король и королева вызвали их специальными приглашениями, но только о самой старой фее все почему-то забыли, должно быть, решили, что ее давно уже нет на свете». — «На крестины мальчика вообще никто не пришел, так как родители никого не приглашали. Никого, кроме одной-единственной молоденькой феи, которая жила по соседству и ей можно было просто крикнуть: „Иди сюда“. „Все феи подарили маленькой принцессе свои волшебные подарки, а старая и обиженная фея сказала, что когда девочке исполнится шестнадцать лет, она уколет палец и умрет“. — „Юная фея посмотрела в лицо уродливому мальчику и предсказала, что когда тому исполнится шестнадцать лет, он поцарапается о гвоздь и после этого станет самым бодрым, самым веселым, самым сильным“.
Историю можно продолжить.
Задание взрослым волшебникам:
Прежде чем предлагать ребенку поиграть в перевертыши, проверьте, умеет ли он вообще находить противоположности. Поиграем в капризного ребенка и терпеливого родителя — ох как это знакомо!
Родитель говорит: „Мокрое“. — Ребенок отвечает: „Сухое“.
Родитель говорит: „Черное“. — Ребенок: „Белое“.
И так далее. После того как взрослый волшебник побыл родителем, а маленький волшебник — ребенком, обязательно поменяйтесь ролями.
Очень важно, чтобы ребенок сам предлагал варианты для создания пар противоположностей. Это поможет ему в дальнейших заданиях перехватывать инициативу и вести повествование самостоятельно.
Из сказки в сказку
Этот способ создания сказок можно порекомендовать авторам, не любящим самостоятельно прописывать мелкие детали: одежду, обстановку, ландшафты и прочее. Ничего страшного, для создания своей истории или сказки вполне можно воспользоваться уже созданными и знакомыми обстоятельствами.
Возьмите привычного персонажа и поместите его в непривычные условия жизни. Например: Белоснежка, сбежав от своей злой мачехи-королевы, вместо того чтобы попасть в лес и познакомиться там с гномами, падает с обрыва и оказывается на морском дне. Мы уже делали нечто подобное на прошлом занятии, меняя местами кота и кита, царицу и жену сапожника.
Давайте же теперь возьмем Белоснежку и отправим ее на морское дно. Изменится ли ее жизнь среди морских коньков, рыбок и медуз? Найдет ли она общий язык с заправляющим в тех водах Водяным или он создаст ей новые трудности? Кто знает, куда уведет вас ваша фантазия.
Образ морского дна возник случайно, но он вполне может, в конце концов, привести Белоснежку в царство Русалочки из одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена. Интересно, подружились бы эти девочки, встретившись однажды на коралловом утесе или в подводной пещере?
Быть может, девочки вдруг оказались поразительно похожими и их перепутали, или они вместе начали борьбу против врагов морского царя. Да мало ли что еще?
Белоснежка на морском дне — шикарная история, потому что здесь встречаются земная и подводная девочки, у которых много общего, но так же много и различий. Они могут, например, поделиться друг с другом своими знаниями об обычаях земного и подводного мира, посекретничать о мужчинах.
Желаете мелодраму — сделайте так, чтобы Белоснежка и Русалочка были влюблены в одного и того же принца.
Хотите научную фантастику — поселите Белоснежку в воздушном пузыре, снабдите ее аквалангами и подводными средствами передвижения так, чтобы она не могла дышать в воде. Русалке же придется жить только в воде, мечтая в один прекрасный день погулять по лесам.
Можно ли устроить для Русалочки прогулку по лесам и долам? Можно, только придется сконструировать для нее карету-аквариум.
В этой истории обязательно появятся ученые или волшебники, которые помогут девочкам реализовать их желания, они могут поменяться душами и прожить несколько дней жизнью друг друга.
Упражнение: Возьмите любую знакомую сказку и измените ее ход таким образом, чтобы один или несколько героев оказались в другой реальности, лучше в другой знакомой вам сказке. Это можно сделать в переломный момент истории.
Принцесса на горошине может уколоть палец и… вместо того чтобы заснуть, как ей это и было предсказано доброй феей, переместиться в странное королевство, где на улицах стоят кривые зеркала и где люди являются как бы перевертышами животных: Абаж — жаба, Нушрок — коршун…
Дайте принцессе возможность погулять по улицам города, ища выход в свой мир, и кто знает, быть может, ваша история окажется даже более увлекательной, чем „Королевство кривых зеркал“ и „Спящая красавица“, вместе взятые.
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