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Хвалынчанку с ребенком на круге унесло за два километра от берега
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Хвалынчанку с ребенком на круге унесло за два километра от берега 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
В районе Хвалынска Саратовской области вчера, 4 августа, в районе 16.00 сотрудники областной службы спасения достали из Волги 35-летнюю женщину и 13-летнюю девочку, которых унесло на фарватер. Об этом ИА «Свободные новости» сообщил начальник областной службы спасения Юрий Юрин.
В экстренные службы позвонила мать ребенка, которая сообщила, что девочка в сопровождении тети плавала на надувном круге недалеко от «дикого» пляжа, однако их унесло на значительное расстояние и они исчезли из виду.
Поднятые по тревоге сотрудники облспаса на катере примерно через 10 минут прибыли на место происшествия и почти сразу же обнаружили оказавшихся на расстоянии около двух километров от берега купальщиц.
Спасатели доставили женщину и ребенка на берег, госпитализация им не понадобилась.
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