Хвалынчанку с ребенком на круге унесло за два километра от берега

В районе Хвалынска Саратовской области вчера, 4 августа, в районе 16.00 сотрудники областной службы спасения достали из Волги 35-летнюю женщину и 13-летнюю девочку, которых унесло на фарватер. Об этом ИА «Свободные новости» сообщил начальник областной службы спасения Юрий Юрин.

В экстренные службы позвонила мать ребенка, которая сообщила, что девочка в сопровождении тети плавала на надувном круге недалеко от «дикого» пляжа, однако их унесло на значительное расстояние и они исчезли из виду.

Поднятые по тревоге сотрудники облспаса на катере примерно через 10 минут прибыли на место происшествия и почти сразу же обнаружили оказавшихся на расстоянии около двух километров от берега купальщиц.

Спасатели доставили женщину и ребенка на берег, госпитализация им не понадобилась.