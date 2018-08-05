Мария Порошина рассказала, как победила неуверенность в себе

Актриса призналась, что в определенный момент жизни страдала от комплексов.

Мария Порошина — одна из самых красивых отечественных актрис. Звезда театра и кино — мама четверых детей. Старшая дочь Полина родилась в браке актрисы с актером Гошей Куценко , а отцом младших девочек — Серафимы, Аграфены и Глафиры — является актер Илья Древнов . Глядя на стройную многодетную маму Марию Порошину, сложно поверить, что несколько лет назад она страдала от неуверенности в себе. После рождения детей Мария долго не могла избавиться от лишнего веса. В итоге Порошиной помогла подруга: «В какой-то момент коллега Наташа Антонова достаточно жестко прокомментировала мою внешность. И добавила, что после этого я вправе больше с ней не общаться, но промолчать она не могла — ведь мы подруги», —цитирует актрису портал StarHit

Как призналась Мария, слова Антоновой ее очень задели, и за короткий срок она смогла избавиться от 18 килограммов. Вместе с лишним весом ушли и комплексы. Теперь актриса вновь чувствует себя по-настоящему счастливой и уверяет, что, преодолевая трудности, понимаешь, что живешь.

Фото: instagram, eastnews