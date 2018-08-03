Момент падения ребенка в канализацию в Сочи попал на видео

Видео оказалось в распоряжении «360».

На кадрах видно, как ребенок с бабушкой идет по улице. Затем мальчик проваливается в ливневку. Ошараршенная произошедшим женщина пытается достать мальчика из люка.