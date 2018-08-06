Смыло в ливневку, унесло в море. Почему в Сочи за день погибли трое детей

Прошедшие выходные в Сочи ознаменовались гибелью троих детей. Всех их унесло течением во время проливного дождя. 15-летний подросток и 4-летняя девочка утонули, пытаясь с родителями перейти вброд реку. А семилетний мальчик провалился в ливнёвку, после чего тело его нашли уже в открытом море. Что послужило причиной трагедий и насколько вообще в период дождей безопасно отдыхать на юге России, разбирался «АиФ-Юг»

Провалился под землю

Третьего августа на курорте шёл проливной дождь, из-за которого мутная вода полностью покрыла тротуар и проезжую часть улицы Октябрьской в поселке Лазаревском. Семилетний Коля, приехавший на отдых из Татарстана, прогуливался вдоль улицы вместе с бабушкой. В какой-то момент мальчик попросту «ушел под землю». Позже выяснилось, что он провалился в открытую ливневую канаву 1960-х годов постройки.

Прохожие сняли происходящее на видео. На кадрах видно, как женщина в панике бегает вдоль ливнёвки и призывает на помощь с криками: «У меня ребенок упал». Очевидцы, однако, не сразу понимают, в чём дело. Потому женщина, пытаясь спасти внука, ныряет за ним в канализацию. Дальше видео обрывается.

Позже стало известно, что пенсионерка жива. Хотя в некоторых СМИ и вышла ложная информация о её гибели в местной больнице. Малыша же течением воды унесло прямо в море. Спасатели обнаружили его уже без признаков жизни.

«По факту возбудили уголовное дело, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. — В настоящее время следователи допрашивают свидетелей происшествия, ведется работа по изучению документации и установлению лиц, ответственных за безопасность эксплуатации ливневых сооружений. Расследование продолжается».

Тем временем отец мальчика прибыл в Сочи. Вместе с бабушкой, которая выписалась из больницы, они увезли тело ребенка в Татарстан. Все расходы, связанные с прибытием и проживанием родственников, с транспортировкой, администрация города взяла на себя.

Тела нашли в разных местах

В тот же день, третьего августа, в отряд МЧС Сочи поступило сообщение о том, что в районе села Ореховка сильным течением реки Пластунка унесло сразу четырех человек: двоих взрослых и двоих детей. Семья решила вброд перейти реку. Но из-за ливней уровень воды поднялся, скорость течения усилилась, и туристы не справились с потоком.

Взрослым удалось выбраться из воды, мужчина получил травму головы, но от госпитализации отказался. А пропавших 15-летнего школьника и 4-летнюю девочку спасатели искали на протяжении долгого времени. Утром четвертого августа во время вертолетного облета в русле реки Сочи в районе Водозабора — в нескольких километрах от места происшествия — обнаружили тело подростка.

«Поиск пропавшей девочки продолжался двое суток, — рассказали в пресс-службе Южного поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. — На её поиски вышли спасатели ЮРПСО, Кубань-СПАС, Службы спасения Сочи, ГИМС, сотрудники полиции, администрации, Росгвардии, казачества, Морпорта Сочи, частники на маломерных судах и волонтеры».

«Было организовано патрулирование вдоль береговой линии. В поисковых работах применили вертолёт Ми-8, два беспилотника. Навстречу друг другу по руслу реки курсировали два судна на воздушной подушке. В морской акватории находилось семь плавсредств для поиска. В итоге утром пятого августа тело девочки обнаружили в море в районе пляжа «73 км» на удалении около 500 метров от берега», — рассказал начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Александр Агафонов

Предупреждения были

И в том, и в другом случаях, власти города Сочи принесли семьям погибших детей соболезнования. А также напомнили, что штормовые предупреждения, которые были распространены в эти дни на курорте, игнорировать было нельзя.

«Переходить вброд реку в такую погоду слишком рискованно, — говорит инструктор по туризму Евгений Шульгин. — Даже опытный турист при наличии спецоборудования порой не в силах справиться со стихией. Не говоря уже о маленьких детях. Прежде, чем идти в поход, особенно в горной местности, необходимо тщательно ознакомиться с прогнозом погоды. А экстренные предупреждения и вовсе должны служить стоп-сигналом для подобного. Штормовые предупреждение о ливнях и грозах распространялись за несколько суток, при этом неоднократно подчёркивалось, что необходимо соблюдать меры безопасности и не подвергать риску свою жизнь и жизнь детей. Но трагедии избежать не удалось».

Горные реки — это одно. А как быть с траншеями в населенных пунктах? В социальных сетях многие возмущены, что канава, предназначенная для дождевых вод, не была покрыта или огорожена решеткой. Более того, в сети через некоторое время появилось фото, на котором видно, как место происшествия отметили… обычным стулом.

В администрации Сочи объяснили, «гидросооружение для приёма дождевых вод», а именно ливнёвки, проложили здесь около 60 лет назад. По сути, они представляют собой канавы, которые проходят по одной из сторон практически всех улиц посёлка. По задумке инженеров, они должны быть полностью открыты, наличие решёток не предусмотрено проектом.

«В случае залповых тропических ливней, которые характерны для Сочи, решётки могут быть сорваны потоком воды и послужить прямым источником угрозы. На протяжении более полувека ливнёвки зарекомендовали себя как единственно эффективный метод приёма дождевых вод в горном посёлке, — объяснили в администрации Сочи. — Отсутствие таковых может привести к затоплению, либо смыву жилых домов и хозяйственных построек, как это уже произошло в посёлке Тхагапш, Лазаревского района, в 2016 году. При проектировке ещё в советское время специально было предусмотрено, что тротуар только с одной стороны дороги и находится он на противоположной стороне улицы от траншеи».

«Мы на самом деле ходим только по одной стороне улицы, — объясняет жительница прибрежного посёлка Алла Петрунина. — Но мы — местные. Не все могут сразу сориентироваться в специфике инфраструктуры. Знакомая видела начало происшествия с мальчиком. Это был ужасный несчастный случай».

Техника безопасности — это важно

Синоптики предупреждают: в августе в Сочи без ливней и гроз не обойдётся. Вероятность непогоды сохраняется, за месяц в среднем выпадает 112 мм осадков. Хотя, по статистике, именно август является самым жарким и солнечным. В этом году летом на курорт обрушились поистине проливные дожди.

«Беда в человеческой неосторожности, порой даже беспечности. После дождя уровень горных рек поднимается постоянно, — подводит итог начальник краевого территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко. — Переходить реку вброд, когда в обычных условиях она представляет собой спокойный ручей — не запрещено, но, когда вода бурлит — нельзя категорически. Скорость потоков — метр в секунду — плюс скользкое дно, удержаться практически невозможно, а детям тем более.

Это касается любой горной реки, не только в Сочи. Часто туристы располагаются вдоль устья, прямо на гальке, не задумываясь об опасности. А ведь даже если дождь пройдет не на этом участке, а выше в горах, река буквально за полчаса поднимется на метр-два, снося на своем пути палатки, автомобили. Такое происходило неоднократно. Это нужно знать! Точно также нельзя забывать, что купаться в водоемах во время грозы опасно. Запрещено во время молнии прятаться под деревом, приближаться к смерчу. Но, к сожалению, зачастую люди пренебрегают элементарной техникой безопасности, подвергают риску собственную жизнь и своих близких».