Кристина Агилера приняла участие в фотосессии с детьми

37-летняя американская поп-звезда Кристина Агилера не из тех звезд, которые любят откровенничать о муже и детях. Чувственная и раскрепощенная на сцене, она держит свою личную жизнь за «семью замками». Но к радости многочисленных фанатов артистка показала подросших детей на страницах одного из популярных глянцевых изданий.

Звездные родители со своими детьми украсили снимками журнал Harper's Вazaar. Среди них была и знаменитая певица Кристина Агилера, которая позировала для сентябрьского номера вместе сыном Максом и дочкой Саммер. Звездная мама только недавно впервые показала его на своей странице, ранее мальчика могли видеть только благодаря стараниям вездесущих папарацци. Для новой фотосессии, в которой приняла участие голосистая дива, она позировала в мешковатой куртке и ботфортах со складками.

Теперь же все желающие могут полюбоваться фото и дочки Агилеры. Если старший ребенок селебрити больше похож на своего отца, бывшего мужа артистки Джордана Брэтмана, то дочка унаследовала черты матери — белокурые волосы и голубые глаза. Традиционно сдержанная в откровениях о близких Кристина рассказала, как исполняет родительские обязанности: «Мне нравится быть матерью-наседкой для детей. Я всячески поддерживаю их во всем и стараюсь оградить их от опасности. Я знаю, что это моя самая важная работа».

Напомним, первенца Кристина Агилера родила в 2008 году от своего первого мужа, продюсера Джордана Брэтмана. Певица даже сделала тату в подарок возлюбленному, но их союз распался. Знаменитость не признавалась, что он поднимал на нее руку. С 2010 года она состоит в отношениях с Мэттью Ратлером, от которого у нее дочь Саммер, девочке вскоре исполнится четыре года. Фанаты отреагировали на новые снимки любимицы: «Какие стильные, дочка вся в маму, а сын на папу похож». «Очень красивые, Кристина отлично выглядит в роли мамы, такая яркая и ухоженная!» «Наряд она выбрала странный, если бы джинсы с майкой надела, было бы лучше».

«Оригинально выглядят, счастливая семья». «Счастливая мама с детками, рада за нее, обожаю певицу с юности, у нее потрясающий голос и к тому же она очень красивая!» Кристина Агилера — пример женщины, которой с успехом удается совмещать работу и воспитание детей. После долгого творческого перерыва она продолжила записывать песни и давать концерты, а недавно «под прикрытием» выступила в метро, надев очки и парик, чтобы никто не мог ее узнать.