Второго ребенка, пропавшего во время сильного ливня, нашли мертвым 

Тело 4-летней девочки вынесло в море на 500 метров от берега. Это в 7 километрах от того места, где случилось ЧП. Накануне в районе Ореховских водопадов местный житель устроил пикник на природе вместе со своими родными, которые приехали погостить. Это 40-летняя Екатерина Виноградова и ее дети: 16-мальчик и 4-летняя девочка. В какой-то момент погода испортилась, пошел сильный дождь. Семья поспешила домой. Чтобы срезать путь, они решили перейти реку вброд. Уровень воды в реке резко поднялся, людей унесло вниз по течению. Женщина и мужчина выжили. Оба ребенка погибли.