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Бруклин Бекхэм будет работать на маму
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Бруклин Бекхэм будет работать на маму 

Popcake.tv 27 минут назад
Фото: Popcake.tv
Месяц назад стало известно, что Бруклин Бекхэм (Brooklyn) бросил престижный колледж в Нью-Йорке, где обучался искусству фотографии и вернулся в родной Лондон.
У себя дома Бруклина сразу ждала работа. Его мама Виктория Бекхэм (Victoria) пригласила сына снять ее новый лукбук. Близкие друзья к семье говорят, что Виктории всегда доверяла сыну и прислушивалась к его мнению, а когда у него появилось свободное время, то не раздумывая позвала работать к себе. Уверены, что сын не подведет маму и работа будет достойной. Вот, что значит семейный бизнес.
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