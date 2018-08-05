Бруклин Бекхэм будет работать на маму

Месяц назад стало известно, что Бруклин Бекхэм (Brooklyn) бросил престижный колледж в Нью-Йорке, где обучался искусству фотографии и вернулся в родной Лондон.

У себя дома Бруклина сразу ждала работа. Его мама Виктория Бекхэм (Victoria) пригласила сына снять ее новый лукбук. Близкие друзья к семье говорят, что Виктории всегда доверяла сыну и прислушивалась к его мнению, а когда у него появилось свободное время, то не раздумывая позвала работать к себе. Уверены, что сын не подведет маму и работа будет достойной. Вот, что значит семейный бизнес.