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Мэр Нижнекамска выразил соболезнования семье погибшего в Сочи мальчика
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Мэр Нижнекамска выразил соболезнования семье погибшего в Сочи мальчика 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Слова соболезнований родителям мальчика из Татарстана, погибшего на отдыхе в Сочи, выразил мэр Нижнекамска Айдар Метшин. Ребенок, напомним, утонул в пятницу, 3 августа, упав в ливневую канаву в селе Лазаревское. Горе, которое трудно описать словами — так говорит о произошедшем Айдар Метшин. «Оборвалась жизнь ребенка! Сегодня каждый житель нашего города и района скорбит вместе с родными и близкими погибшего мальчика», — говорится в сообщении на сайте администрации Нижнекамского района Татарстана. Семье погибшего ребенка, по словам градоначальника, будет оказана вся необходимая поддержка. Как ранее сообщили в администрации Сочи, в город приедет отец погибшего мальчика. Расходы на дорогу и проживание власти Сочи берут на себя. Спасти ребенка после падения в ливневую канаву пыталась бабушка. Однако бурный поток подхватил мальчика и унес в открытое море, где затем его без признаков жизни и обнаружили спасатели. Через некоторое время в СМИ появилась информация о гибели бабушки ребенка в больнице, однако следователи опровергли эти сведения.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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