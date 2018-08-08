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Мэрия Сочи оплатит отправку тел погибших детей в Саратов
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Мэрия Сочи оплатит отправку тел погибших детей в Саратов 

ТАСС 52 минуты назад
Фото: Кубанские Новости
СОЧИ, 8 августа. /ТАСС/. Власти Сочи оказали помощь членам семьи, потерявшим детей в результате происшествия на реке во время ливня, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе городской администрации.
"Тела детей отправили на их [малую] родину, в Саратов. Все расходы взяла на себя администрация города", — сказала представитель мэрии.
3 августа в Хостинском районе Сочи мужчина, женщина и два ребенка четырех и 16 лет решили перейти реку вброд. Из-за дождя уровень воды в реке и скорость течения стали увеличиваться — люди не справились с потоком, их унесло. Женщине и мужчине удалось выплыть, но их дети погибли. Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", предполагает до 4 лет лишения свободы).
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Женский форум  Ещё 15 источников 
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