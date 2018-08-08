Мэрия Сочи оплатит отправку тел погибших детей в Саратов

СОЧИ, 8 августа. / ТАСС /. Власти Сочи оказали помощь членам семьи, потерявшим детей в результате происшествия на реке во время ливня, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе городской администрации.

"Тела детей отправили на их [малую] родину, в Саратов. Все расходы взяла на себя администрация города", — сказала представитель мэрии.