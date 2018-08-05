Власти Татарстана окажут помощь семье погибшего в Сочи мальчика

МОСКВА, 5 августа. / ТАСС /. Власти Татарстана окажут всю необходимую поддержку семье мальчика, погибшего в Лазаревском районе Сочи. Об этом говорится в сообщении, распространенном через Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

"Власти Татарстана окажут всестороннюю помощь семье юного жителя Нижнекамска Николая Малькова, погибшего 3 августа в Лазаревском. Ситуацию на контроле держит глава Нижнекамского муниципального района республики Айдар Метшин ", — говорится в сообщении.

Как сообщается, родители мальчика работают на заводах «Танеко» и "Нижнекамскнефтехим" , и руководство предприятий также обещало оказать всю необходимую помощь семье. Похороны пройдут 6 августа в поселке Аксубаево.

Ранее сообщалось, что в пятницу во второй половине дня в поселке Лазаревское под Сочи мальчик упал в ливневую канаву. Находившаяся рядом бабушка попыталась спасти внука, но его унесло течением.