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Власти Татарстана окажут помощь семье погибшего в Сочи мальчика
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Власти Татарстана окажут помощь семье погибшего в Сочи мальчика 

ТАСС 4 часа назад
Фото: АиФ Казань
МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Власти Татарстана окажут всю необходимую поддержку семье мальчика, погибшего в Лазаревском районе Сочи. Об этом говорится в сообщении, распространенном через Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
"Власти Татарстана окажут всестороннюю помощь семье юного жителя Нижнекамска Николая Малькова, погибшего 3 августа в Лазаревском. Ситуацию на контроле держит глава Нижнекамского муниципального района республики Айдар Метшин", — говорится в сообщении.
Как сообщается, родители мальчика работают на заводах «Танеко» и "Нижнекамскнефтехим", и руководство предприятий также обещало оказать всю необходимую помощь семье. Похороны пройдут 6 августа в поселке Аксубаево.
Ранее сообщалось, что в пятницу во второй половине дня в поселке Лазаревское под Сочи мальчик упал в ливневую канаву. Находившаяся рядом бабушка попыталась спасти внука, но его унесло течением.
Спустя некоторое время тело мальчика без признаков жизни было обнаружено в море. Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи краевого управления СК РФ по данному факту проводится проверка.
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Женский форум  Ещё 5 источников 
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