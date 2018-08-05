358 километров за 10 дней: уфимец хочет пробежать благотворительный забег в помощь детям

Иван надеется что сможет помочь как можно большему количеству нуждающихся детей

На что вы готовы, чтобы помочь ближнему? У каждого найдется свой ответ. Уфимец Иван Голиков — кандидат в мастера спорта по биатлону, и он собирается пробежать ультрамарафонскую дистанцию в 358 километров за 10 дней ради помощь детям.

Молодой человек собирается преодолеть эту дистанцию под девизом «бегущее сердце» и надеется, что акция привлечет к себе достаточно внимания, для сбора помощи нуждающимся детям.

Благотворительность набирает все большую популярность. Не так давно в Уфе прошел благотворительный забег MaturRun. А в Тульской области прошел фестивать «дикая мята», где очки башкирской рок-дивы Земфиры ушли с молотка за 70 тысяч рублей. Все деньги также были направлены нуждающимся на покупку лекарств.