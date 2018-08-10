Под Волгоградом утопившую младенца мать отпустили домой

Во Фроловском районе Волгоградской области 25-летней женщине, утопившей новорожденного ребенка в реке избрали меру пресечения. Мать оставшихся двоих детей объяснила, что убила младенца не имея возможностей для его воспитания.

Мать выкинула коробку с ребёнком в реку

— Обвиняемая призналась в инкриминируемом ей преступлении и активно сотрудничает со следствием, — сообщили V1.ru в Следственном отделе по Фроловскому району СУ СКР по Волгоградской области. — Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование всех обстоятельств случившегося устанавливаются.

Ровно неделю назад двое подростков нашли тело младенца в реке Арчеда во Фролово. Судебная экспертиза показала, что ребёнок утонул.

— Следователям и сотрудникам полиции удалось в кратчайшие сроки найти женщину, совершившую чудовищное преступление, — сообщали спустя двое суток после обнаружения трупа в следственном управлении СК России по региону. — Женщина рассказала следователям, что на иждивении у неё находятся еще двое малолетних детей, 2009 и 2011 годов рождения, а мотивом к расправе над третьим ребенком стало трудное материальное положение.

Родная мать выкинула своего новорожденного сына в реку в коробке. Младенец захлебнулся.

— Возбуждено уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребёнка, — говорят в следственном управлении. — Сейчас проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу.

Весной этого года 26-летняя жительница того же Фролово убила девятимесячного сына в Волгограде. В Центральном районе на улице Ткачева она сняла квартиру и выбросила тело мальчика в мусорный контейнер. Труп ребенка искали на свалке в Светлоярском районе, но так и не нашли. Женщина ожидает сейчас общения с психиатрами.