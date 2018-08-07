Россиянка утопила новорожденного сына из-за бедности

Жительница Фролова (Волгоградская область) утопила в реке новорожденного сына из-за нехватки денег. Об этом говорится на сайте областного управления Следственного комитета

По данным ведомства, 3 августа в реке Арчеде двое подростков обнаружили тело младенца, о чем сообщили в полицию. По подозрению в убийстве собственного сына была задержана 25-летняя женщина. Она дала признательные показания.

Женщина рассказала, что у нее остались двое маленьких детей 2009 и 2011 годов рождения, а мотивом для расправы над третьим стало трудное материальное положение.

В отношении россиянки возбуждено уголовное дело по статье 106 УК России («Убийство матерью новорожденного ребенка»).