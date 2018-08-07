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Россиянка утопила новорожденного сына из-за бедности
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Россиянка утопила новорожденного сына из-за бедности 

Lenta.ru 30 минут назад
Фото: Lenta.ru
Жительница Фролова (Волгоградская область) утопила в реке новорожденного сына из-за нехватки денег. Об этом говорится на сайте областного управления Следственного комитета.
По данным ведомства, 3 августа в реке Арчеде двое подростков обнаружили тело младенца, о чем сообщили в полицию. По подозрению в убийстве собственного сына была задержана 25-летняя женщина. Она дала признательные показания.
Женщина рассказала, что у нее остались двое маленьких детей 2009 и 2011 годов рождения, а мотивом для расправы над третьим стало трудное материальное положение.
В отношении россиянки возбуждено уголовное дело по статье 106 УК России («Убийство матерью новорожденного ребенка»).
Ранее стало известно, что министерства здравоохранения Приморского края, Якутии и Рязанской области ввели временный мораторий на аборты в рамках акции «Подари мне жизнь!». Запрет длился с 31 июля по 3 августа. Позднее в Минздраве России пояснили, что направили в регионы информационное письмо с просьбой поддержать проведение акции, поскольку она носит «просветительский характер».
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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