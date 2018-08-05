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В Фролово мать утопила в реке своего новорожденного сына
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В Фролово мать утопила в реке своего новорожденного сына 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Во Фролово разыскивают женщину, утопившего в реке Арчеда своего новорожденного сына.
Тело крохи нашли в метре от берега
— Тело ребенка, прожившего всего сутки, заметили школьники, которые отправились на рыбалку, — рассказали следователи. — Утопленный в реке малыш лежал всего в метре от берега.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Найти женщину, решившуюся на преступление, пока не удалось.
В марте во Фролово 27 — летняя женщина решила расправиться со своим восьмимесячным сыном. Молодая мать приехала в Волгоград и сняла квартиру в Центральном районе. Молодая мать сначала задушила своего малыша, а потом выбросила его в мусорный бак. Тело убитого ребенка до сих пор не найдено.
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