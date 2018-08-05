В Фролово мать утопила в реке своего новорожденного сына

Во Фролово разыскивают женщину, утопившего в реке Арчеда своего новорожденного сына.

Тело крохи нашли в метре от берега

— Тело ребенка, прожившего всего сутки, заметили школьники, которые отправились на рыбалку, — рассказали следователи. — Утопленный в реке малыш лежал всего в метре от берега.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Найти женщину, решившуюся на преступление, пока не удалось.

В марте во Фролово 27 — летняя женщина решила расправиться со своим восьмимесячным сыном. Молодая мать приехала в Волгоград и сняла квартиру в Центральном районе. Молодая мать сначала задушила своего малыша, а потом выбросила его в мусорный бак. Тело убитого ребенка до сих пор не найдено.